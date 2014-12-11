Наманганским школьникам подарили огнетушитель

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. Лучше всех усвоили, что спички – не игрушка, ребята 3 "г" класса школы № 49 Намангана. Под руководством своей учительницы Зульфии Ишимбаевой они подготовили и показали во вторник театрализованное представление о правилах пожарной безопасности.

Для начала ученики разделились на две команды и отгадывали загадки об огне и пожарах, вспоминали пословицы и поговорки на эту тему.

А главным стал обновленный вариант всем известной сказки про волка и семерых козлят. Только на этот раз серый хищник соблазнял несознательных козлят поиграть спичками, бенгальскими огнями и прочими пожароопасными предметами. Естественно, что от таких забав случались возгорания, которые приходилось тушить всем лесом. Наученные горьким опытом, малыши поклялись ни за что не повторять ошибки своих героев.

Также ребята показали сценки из известных стихотворений и басен: про синицу, что море подожгла, милиционера дядю Степу и другие.

Публика в актовом зале заинтересованно наблюдала за действом, поощряя ребят аплодисментами.

Сюрприз поджидал школьников в самом конце. Выступивший в роли почетного гостя сотрудник областного Управления пожарной безопасности облУВД Аброр Хамраев подарил 3 "г" классу настоящий огнетушитель. Что называется, на всякий случай.

Впрочем, судя по всему, эти ребята ни за что не станут виновниками пожара – так искренне они переживали судьбы персонажей.

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