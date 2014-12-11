



КВН на тему Конституции



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. В общеобразовательной школе № 5 города Учкургана Наманганской области в рамках месячника русского языка и литературы 9 декабря прошел КВН "Узбекистан – наш общий дом", посвященный 22-летию Конституции Республики Узбекистан. В празднике принимали участие заведующий отделом методического обеспечения организации деятельности учреждений народного образования (ОМООДУНО) И. Джураев, методисты, учителя русского языка, истории и государственного права, представители различных наций и народностей, проживающих в Учкурганском районе. Актовый зал был украшен красочными панно, стенгазетами, рисунками учащихся, посвященными ко Дню Конституции. Временно исполняющий обязанностей заместителя заведующего ОМООДУНО Г. Нишанов поздравил всех с праздником. "Учащиеся специализированной общеобразовательной школы № 34 и общеобразовательной школ № 5 начали свое выступление с приветствия и знакомства, с увлечением отвечали на предоставленные вопросы в конкурсах "Разминка" и "Состязание капитанов команд" по знанию Конституции, ее статей и законов, показали сценки на свободные темы в номинации домашнее задание", – рассказывает учитель русского языка и литературы специализированной школы № 34 Одил Азизов. Оценивали каждое выступление конкурсантов жюри из учителей районных школ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи