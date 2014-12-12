Курсанты автошколы и школьники отметили День Конституции вместе

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 декабря. /УЗИНФОРМ/. На встречу в Доме-музее памяти и почестей Намангане, посвященную Дню Конституции Узбекистана, прибыли не только ученики соседней школы № 34, но и курсанты автошколы "Ватанпарвар". Она состоялась 10 декабря.

"Дети с удовольствием ходят в этот музей, мы совместно с сотрудниками проводим экскурсии, открытые уроки и прочие мероприятия", – говорит педагог Гульнора Атабаева.

Далее началась официальная часть: заведующий отделом искусств наманганского краеведческого музея, доцент Алижон Азизов, советник председателя махалли "Оби-хаёт" Тамарахон Халикова отметили роль и значение Конституции в нашей жизни. Упор был сделан на предстоящих выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса, областной, городской и районные Советы народных депутатов.

Адвокат фирмы "Ихлос" Наргиза Ахадова прокомментировала многие статьи Основного Закона.

"В рамках плана мероприятий областного хокимията по работе с молодежью мы планируем провести серию интересных встреч и бесед, экскурсий, работаем в тесном контакте со всеми учебными заведениями на нашей территории, в том числе и академическим лицеем при НИТИ и школой № 34", – говорит советник председателя махалли "Оби-хаёт" Тамарахон Халикова.

УЗИНФОРМ