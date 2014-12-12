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Фестиваль спорта и красоты прошел в Намангане
12.12.2014 14:00

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 декабря. /УЗИНФОРМ/. Своеобразной перекличкой разных поколений стал прошедший в среду в спорткомплексе "Пахлавон" фестиваль гимнастики. Свое мастерство показывали юные спортсмены, а чествовали ветеранов.

Фестиваль был посвящен прошедшему Дню Конституции и предстоящему Году внимания и заботы о старшем поколении, который объявил Президент Ислам Каримов, и был организован областным объединением профсоюзов, областным комитетом женщин, фондом "Соглом авлод учун", областным отделением Общества Красного Полумесяца.

На торжество были приглашены ветераны спорта области – боксер, мастер спорта Вохид Рахманов, призер республиканской спартакиады, многократный чемпион города и области по настольному теннису Юрий Шагиев, тренер гандбольных команд НИПИ и НИТИ, становившихся призерами Кубка бывшего союза, чемпионатов Узбекистана Иброхим Садыков, легкоатлетка, преподаватель спортфака университета Людмила Музаффарова, бывший декан спортфака Хабиб Усманов, член сборной Республики по десятиборью, тренер по баскетболу Валерий Яковенко и другие.

 

Всех собравшихся тепло приветствовала заместитель хокима области, председатель областного Комитета женщин Манзура Азизова. Она вручила всем 23 ветеранам спортивного движения области ценные подарки от организаторов мероприятия.

"Для нас это стало сюрпризом. Просто позвонили и пригласили прийти, мы даже не знали зачем. А тут вызывают на площадку, говорят приятные слова и награждают", – делится впечатлениями Людмила Музаффарова.

Также были награждены добившиеся успехов этом году действующие спортсмены – гимнастки, борцы, участники группы "Фантазия", ставшей абсолютным чемпионом Узбекистана по гимнастраде. Среди отмеченных призами – воспитанники специализированной спортшколы олимпийского резерва № 3 "Пахлавон": боксер, победитель международных турниров Хабибулло Кучкаров, двукратная чемпионка по таэквандо Мумтозбегим Махмудова, двукратная чемпионка страны по этому же виду единоборства Махлие Тухтасинова, чемпион мира по шотокан карате-до среди взрослых Мухаммадсиддик Абдумуталов, четырехкратный чемпион Узбекистана по таэквондо Абдулазиз Ганиев.

А после несколько затянувшейся официальной части – лауреатов оказалось много – начались показательные выступления.

Восторг у публики вызвали и парни, показавшие чудеса брейк-данса, великолепные номера продемонстрировали и звездочки художественной гимнастики Шохиста Рашидова из Намангана и Мафтуна Каримова из Туракургана, и таэквондисты, и группа "Фантазия", вполне оправдавшая свое название. Молодежный состав этой группы поразили публику оригинальным танцем с стиле кантри, номером на мотивы песни "Мэри Поппинс", современным узбекским танцем с элементами акробатики.

УЗИНФОРМ

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