Делегация Узбекистана приняла участие в заседании СНК ШОС

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 декабря. /УЗИНФОРМ/. С 10 по 12 декабря в столице Казахстана, Астане, было проведено очередное заседание Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, посвященное подготовке к предстоящему 15 декабря в Астане заседанию Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС.

Также на повестку дня заседание было вынесено обсуждение вопросов взаимодействия в рамках организации и подготовки к запланированным на 2015 год мероприятиям уставных органов, в том числе заседанию Совета глав государств-членов ШОС в Уфе (Россия), сообщает МИД Узбекистана.

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