В Намангане прошли учения по тушению пожаров

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 декабря. /УЗИНФОРМ/. В ходе недавних тактико-специальных учений на подстанции 110/10 кВт "Чаманзор" Намангана отрабатывались совместные действия в условиях пожаров особой сложности, где требуются экстренные меры по предотвращению распространения огня, эвакуации пострадавших и населения, участники проявили слаженность и профессионализм.

Сотрудники подразделений органов внутренних дел и пожарной безопасности, скорой помощи и предприятия энергоснабжения тренировались в ликвидации возгораний. Учения прошли в рамках объявленного в Узбекистане месячника пожарной безопасности.

Во время разбора было отмечено, что зимой все подстанции и прочее оборудование электросетей работает с перегрузкой, поэтому вполне возможны аварии и пожары, и следует быть готовым ко всему.

Кстати, энергетики области выявляют граждан, пользующихся нестандартными отопительными приборами, которые потребляют значительно больше энергии, чем изделия фабричного изготовления, к тому же весьма пожароопасны.

Как отмечают в областном предприятии электросетей, 2-3 таких обогревателя могут обесточить жилой дом, а то и привести к пожару. Именно из-за их массовой эксплуатации автоматически вырубается свет и изнашивается оборудование.

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