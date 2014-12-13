Амнистированным в Намангане помогут

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 декабря. /УЗИНФОРМ/. Хоким Наманганской области Баходир Юсупов принял решение "Об исполнении Постановления Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан "Об амнистии в связи с 22-й годовщиной принятия Конституции Республики Узбекистан" от 14 ноября 2014 года.

Данным решением гарантируются меры по социальной адаптации и защиты прав освобожденных от наказания лиц, обеспечения общественного контроля и прозрачности процедур применения акта об амнистии.

Также документом утверждены составы областной территориальной комиссии, рабочей группы в составе сенаторов, депутатов областного Совета народных депутатов, представителя в области Уполномоченного по защите прав человека (Омбудсмена).

Утверждены план график деятельности рабочей группы, план мероприятий областного хокимията по исполнению задач Постановления об амнистии.

Конкретные задачи поставлены перед хокимами города и районов, комитетами женщин, областным УВД, руководителями всех правоохранительных органов и ряда общественных организаций.

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