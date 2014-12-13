В Намангане утверждены параметры бюджета на 2015 год

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 декабря. /УЗИНФОРМ/. В среду в Намангане на очередной, 27-й сессии областного Совета народных депутатов было принято несколько постановлений, в том числе касающиеся бюджета на будущий год.

Так, депутаты утвердили постановления "Об ожидаемом исполнении местного бюджета области в 2014 году и утверждении его параметров на 2015 год", "Об исполнении постановления Президента Узбекистана "О Государственной программе "Год здорового ребенка", "Об исполнении в области за 11 месяцев 2014 года программы создания рабочих мест и обеспечения занятости населения и о параметрах данной программы на 2015 год", "Об утверждении наименований поселковых и кишлачных сходов граждан".

Принявшие участие в обсуждении этих вопросов депутаты высказали свои предложения и замечания.

В работе сессии участвовал и выступил заместитель министра финансов Республики Узбекистан, начальник казначейства Б. Ашрафхонов.

Депутаты утвердили ряд решений хокима области, принятых в период между сессиями.

По всем рассмотренным вопросам сессией приняты соответствующие решения.

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