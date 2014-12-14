Делегация Узбекистана принимает участие в заседании СГП ШОС

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в столице Республики Казахстан, Астане, открылось очередное заседание Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, на повестку дня которого вынесено обсуждение широкого круга вопросов международного и регионального экономического развития.

В рамках заседания главы правительств Казахстана, КНР, России, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана обсудят приоритетные направления взаимовыгодного сотрудничества в рамках реализации решений Совета глав государств-членов ШОС , состоявшегося в Душанбе 12 сентября текущего года.

На заседание также приглашены полномочные представители государств-наблюдателей при ШОС, Исполкома СНГ, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и других международных организаций, сообщает МИД Узбекистана.

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