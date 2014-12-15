Узбекистан установил дипломатические отношения с Сальвадором

ТАШКЕНТ, 15 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Министерство иностранных дел Узбекистана сообщило о том, что с 3 декабря текущего года Узбекистан установил официальные дипломатические отношения с Республикой Эль-Сальвадор. Таким образом, число государств, с которыми у Узбекистана налажены дипломатические связи, достигло 133.

Установление отношений было закреплено в совместном коммюнике, подписанном в Нью-Йорке постоянными и полномочными представителями Узбекистана и Сальвадора при ООН Музаффарбеком Мадрахимовым и Рубеном Игнасио Замора Ривасом.

Сальвадор - государство в Центральной Америке, ее население составляет около 6 млн. человек, площадь — 21 тысяча кв. км.

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