США заменят посла в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 16 декабря. /УЗИНФОРМ/. 15 декабря Президент Узбекистана Ислам Каримов провел в резиденции Оксарой встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки Джорджем Кролом, завершающим свое пребывание на посту главы дипломатической миссии своей страны в Республике.

В ходе аудиенции были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений в различных областях, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной проблематики.

Напомним, что Дж.Крол был аккредитован в Узбекистане в июле 2011 года, на этой должности он стал преемником Ричарда Норланда, который проработал послом в Узбекистане с сентября 2007 года по июль 2010 года.

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