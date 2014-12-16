



Глава Туркестано-американской ассоциации посетил МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 16 декабря. /УЗИНФОРМ/. 16 декабря министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с президентом Туркестано-американской ассоциации Абдуллой Ходжой, прибывшим в Ташкент для участия в качестве наблюдателя в предстоящих 21 декабря выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные Кенгаши народных депутатов. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи