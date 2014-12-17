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Дипломаты ознакомились с ходом подготовки к выборам
17.12.2014 13:02

ТАШКЕНТ, 17 декабря. /УЗИНФОРМ/. 17 декабря в Ташкенте в Республиканском пресс-центре по освещению выборов 2014 года был проведен брифинг для представителей аккредитованных в Узбекистане дипломатических миссий зарубежных стран и международных организаций, международных и иностранных наблюдателей, отечественных и зарубежных журналистов, который был организован в целях ознакомления их с ходом подготовки к предстоящим 21 декабря в Узбекистане выборам в Законодательную палату Олий Мажлиса, областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов.

Мероприятие было организовано Центральной избирательной комиссией Республики Узбекистан совместно с Министерством иностранных дел.

В ходе встречи председатель Центральной избирательной комиссии Мирза-Улугбек Абдусаломов проинформировал участников брифинга о проделанной масштабной работе по подготовке и проведению выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные представительные органы государственной власти, ознакомлению граждан с предвыборными программами политических партий и кандидатов в депутаты, особенностями предстоящего голосования, указал на нововведения в избирательном законодательстве страны, направленные на развитие демократии и гражданского общества.

В частности, прозвучала информация о том, что в соответствии с поправками к статье 117 Конституции Республики Узбекистан Центральной избирательной комиссии - впервые в мировой практике - был придан статус конституционного органа, занимающего особое место в системе государственной власти, который обеспечивает подготовку и проведение выборов без всякого вмешательства других органов власти. Это стало еще одной важнейшей гарантией независимости избирательного процесса и всестороннего обеспечения открытости и гласности проведения подлинно демократических и честных выборов.

Избирательная кампания стартовала 15 сентября, на места в парламенте выдвинули своих кандидатов все 4 политические партии Узбекистана, в установленные сроки были проведены их съезды и курултаи. Общее количество зарегистрированных кандидатов составило 535 человек, в том числе от Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана - 135, Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" - 132, Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" - 134, Народно-демократической партии Узбекистана – 134 кандидата. Женщины составляют 31,8% от общего количества зарегистрированных кандидатов в депутаты.

В выборах – уже во второй раз – примет участие Экологическое движение Узбекистана, которому в соответствии с избирательным законодательством предоставлено 15 из 150 мест в нижней палате парламента. 21 декабря состоится Конференция Экодвижения по выборам депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Для проведения процесса голосования было образовано 135 избирательных округов по выборам депутатов Законодательной палаты из расчета в среднем 154 тысячи избирателей на один округ, 9035 избирательных участков, в том числе 44 – при представительствах Узбекистана в иностранных государствах. 

В состав окружных и участковых избирательных комиссий вошли авторитетные, уважаемые граждане, имеющие опыт участия в проведении избирательных кампаний прошлых лет, для них с целью повышения правовой культуры, ознакомления с нововведениями в избирательном законодательстве во всех регионах страны был проведен цикл семинаров. Списки округов и участков с указанием количества избирателей и все сведения о персональном составе окружных и участковых избирательных комиссий опубликованы в печати.

Участковыми избирательными комиссиями составлены полные списки избирателей, в которые включены фамилии 20789572 граждан. Все избиратели оповещены о времени и месте голосования.

В соответствии с законодательством избирателям, не имеющим возможности в день выборов находиться по месту своего жительства, предоставлено право досрочного голосования. В случаях, когда отдельные избиратели по состоянию здоровья или по другим причинам не могут прибыть в помещение для голосования, по их просьбе участковые избирательные комиссии организуют голосование в месте их пребывания. Досрочное голосование началось 11 декабря и будет завершено 19 декабря.

C 15 ноября осуществляется важнейший этап избирательной кампании – предвыборная агитация. Политическим партиям, кандидатам в депутаты на бесплатной основе выделено равное эфирное время на государственных теле- и радиоканалах и равная печатная площадь в республиканских и местных печатных СМИ. Выступления представителей политических партий, кандидатов в депутаты проходят согласно графику, утвержденному Центризбиркомом, еженедельно на государственных центральных и региональных телеканалах, а также частных негосударственных телеканалах проходят теледебаты. Кроме того, с начала агитации кандидатами проведено свыше 10 тысяч непосредственных встреч с избирателями.

Для наблюдения за ходом выборов в Республику прибыли миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ и СНГ. К ним скоро присоединятся наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества, Всемирной ассоциации избирательных органов и Организации исламского сотрудничества. Кроме того, Центральной избирательной комиссией зарегистрировано около 300 наблюдателей почти от 40 государств, представляющих Азию, Европу, Африку, Америку, а также СНГ. Помимо этого, окружными избирательными комиссиями выданы соответствующие мандаты более 70 тысячам наблюдателей и уполномоченных представителей политических партий, участвующих в выборах.

В широком освещении избирательного процесса в Узбекистане участвуют свыше 340 аккредитованных Центризбиркомом представителей отечественных и зарубежных СМИ. Для обеспечения их всеми необходимыми информационными материалами функционирует Республиканский пресс-центр по освещению выборов 2014 года, аналогичные центры - при областных избирательных комиссиях. Здесь также проводятся пресс-конференции, брифинги, семинары.

В день выборов Центральная избирательная комиссия будет информировать общественность о ходе голосования на брифингах, которые состоятся в Республиканском пресс-центре 21 декабря. На следующий день будут оглашены предварительные результаты выборов, сообщает Республиканский пресс-центр по освещению выборов 2014 года.

УЗИНФОРМ

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