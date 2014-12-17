



Сурхандарьинская область ждет нового руководителя



ТАШКЕНТ, 17 декабря. /УЗИНФОРМ/. 17 декабря Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "Об освобождении Джураева Э.Т. от должности хокима Сурхандарьинской области". Указом предписывается в соответствии со статьей 93 пункта 15 и статьей 102 Конституции Республики Узбекистан освободить Джураева Эшдавлата Турсуновича от должности хокима Сурхандарьинской области. Э.Джураев пребывал в этой должности с 19 декабря 2013 года, после того как указом главы государства с поста был уволен Нармурин Чариев. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи