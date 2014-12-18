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Посол России в Узбекистане пожаловался, что его не зовут в СЭЗ Навои и Ангрен
18.12.2014 10:19

ТАШКЕНТ, 18 декабря. /УЗИНФОРМ/. На традиционной итоговой пресс-конференции посол России Владимир Тюрденев, прошедшей 16 декабря в бизнес-центре "Пойтахт", отвечая на вопрос журналиста, высказал недоумение, что власти Узбекистана не приглашают его посетить свободные экономические зоны в Навои и Ангрене.

При этом, отметил посол, его коллеги из Китая, США, Южной Кореи и других стран там побывали. В результате, в указанных зонах процветает бизнес и совместные предприятия из этих стран, а российский находится в загоне. Хотя, по его словам, у российских предприятий есть интерес открывать перспективные и выгодные обеим сторонам проекты.

Впрочем, это, судя по выступлению господина Тюрденева, один из немногих проблемных вопросов в российско-узбекских экономических связях.

Важнейшим событием года в российско-узбекских отношениях посол назвал недавний визит президента РФ Владимира Путина в Узбекистан, прошедшие в теплой и дружественной атмосфере переговоры на высшем уровне. В ходе визита было подчеркнуто, что связи между двумя странами успешно развиваются, есть общий взгляд на многие вопросы международное политики, в том числе в области безопасности в Центральной Азии.

Привел господин Тюрденев в пример и успешную работу в Узбекистане нефтяных и газовых гигантов "Газпром" и "Лукойл", возвращение в республику МТС под именем "UMS-Узбекистан" и других российских предприятий. Также в Узбекистане работают "Ахангаранцемент", "Андижанкабель" и другие предприятия с долей российского участия.

Как явствует из слов торгового представителя Андрея Мокроусова, товарооборот между двумя странами непрерывно растет, причем в узбекском импорте в РФ доля промышленной продукции составляет 48 процентов.

Посол подчеркнул, что на данный момент в Узбекистане действуют около 1000 российско-узбекских СП, а в РФ – около 500 узбекских предприятий. Как отметил господин Тюрденев, российский бизнес проник в самые отдаленные уголки Узбекистана, и во время поездок он с удивлением узнал, например, что в Наманганской области есть успешное российско-узбекское СП, выпускающее чулочно-носочные изделия.

Сказал российский дипломат и о культурном сотрудничестве между двумя странами. Так, организованы при поддержке посольства недели русского языка, семинары, "круглые столы" и прочие мероприятия, раскрывающие узбекистанцам культуру народов России. Отмечаются Масленица, Рождество, Сабантуй.

В этом году по квоте Министерства высшего образования в вузы РФ поступило 212 граждан Узбекистана, а всего в России учится свыше 12 тысяч узбекистанцев. На следующий год квота для Узбекистана, возможно, будет увеличена до 300 человек. В данном случае речь идет о бесплатном обучении.

Коснулся господин Тюрденев и реализации программы переселения соотечественников. Он сразу подчеркнул, что дело это сугубо добровольное, никто никого выезжать из Узбекистана не принуждает. По данным посольства, с заявлениями на участие в программе обратилось в 2014 году порядка восьми тысяч человек. Вместе с членами семей это составляет 20 тысяч человек. Такой потенциал желающих начать новую жизнь в России.

В заключение посол России вручил призы лауреатам конкурса для узбекских журналистов. Было представлено около 400 работ 40 авторов, из которых жюри с трудом отобрало 15 лучших.

УЗИНФОРМ

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