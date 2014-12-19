



Чемпионы по муайтаю из Намангана



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 декабря. /УЗИНФОРМ/. Четыре наманганских парня стали победителями недавнего чемпионата Узбекистана по муайтаю среди учащихся специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва 1999 – 2000 годов рождения. В весовой категории 28 кг сильнейшим стал Есинхон Абдумаликов, 30 кг – Хумоюн Йулдошев, 45 кг – Боситхон Абдуолимов и 54 кг – Адхамжон Эсонов. Кроме того, спортсмены области завоевали 2 серебряных и 1 бронзовую медаль. В итоге это принесло сборной Наманганской области третье место в общекомандном зачете после победителей – представителей Самаркандской области и столичных спортсменов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи