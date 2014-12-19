В Ташкенте обсудили актуальные вопросы культурного сотрудничества между Россией и Узбекистаном

ТАШКЕНТ, 19 декабря. /УЗИНФОРМ/. Обсуждение культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Узбекистаном открыл показ документального фильма узбекского журналиста Бориса Бабаева "Грани сотрудничества Росийской Федерации и Республики Узбекистан" (о первом визите Президента РФ В. В. Путина в Республику Узбекистан).

"Круглый стол" "Россия и Узбекистан: грани культурно-гуманитарного сотрудничества", прошедший 16 декабря в Большом зале Учебного центра профсоюзов Узбекистана, был организован Представительством Россотрудничества в Ташкенте и Объединением ученых-женщин Узбекистана "Олима".

В роли модераторов выступили доктор исторических наук, профессор Рахбархон Муртазаева и член-корреспондент РАПСН Давлятбек Саъдуллаев.

Приветствовали участников дискуссии руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Виктор Шулика и заместитель председателя Комитета женщин Республики Узбекистан Озода Парпибаева.

В докладах председателя объединения ученых-женщин Узбекистана "Олима" Рахбархон Муртазаевой, сенатора Олий Мажлиса, академика АН РУз Эдварда Ртвеладзе, директора Координационно-методического центра по вопросам новейшей истории Узбекистана при МВиССО Узбекистана Алишера Сабирова и других ученых были освещены такие темы, как "Развитие исторической науки: Узбекистан и Россия", "Научное сотрудничество в области юриспруденции", "Концептуальные вопросы авестологии в контексте сотрудничества Узбекистана и России", "Узбекско-российские отношения в контексте стабильности в Центральной Азии", "Правовые аспекты культурно-гуманитарного сотрудничества", и другие.

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