Молодежный студенческий фестиваль прошел в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 19 декабря. /УЗИНФОРМ/. Четыре команды приняли участие в молодежном фестивале в филиале Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова (РЭУ).

Как сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан, которое оказало содействие инициативе молодежи, фестиваль состоялся 17 декабря.

Приветствовали студентов и выпускников РЭУ ректор филиала Каландар Абдурахманов и руководитель представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Виктор Шулика.

Ребята подготовили оригинальные музыкальные и танцевальные костюмированные номера, видеопрезентации, игровые ролики и клипы.

Целью творческого состязания было доказать право называться "самым эффективным менеджером филиала-2014". Конкурс проходил в четыре тура: "Лучший гимн филиала", "Бренд факультета", "Творческая планета Плеханова" и "Новогодний сюрприз".

После завершения программы состоялось торжественное награждение победителей и участников праздника, заключает пресс-служба представительства Россотрудничества.

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