Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Ташкентом и Сиэтлом

ТАШКЕНТ, 20 декабря. /УЗИНФОРМ/. 19 декабря в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с председателем Ассоциации городов-побратимов Ташкент–Сиэтл Дэном Петерсоном, прибывшим в страну для участия в качестве международного наблюдателя в предстоящих 21 декабря выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные Кенгаши народных депутатов.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Ташкентом и Сиэтлом, практические вопросы предстоящих двусторонних мероприятий, сообщает МИД Узбекистана.

Напомним, чо Ташкент и Сиэтл являются городами-побратимами с 1973 года. Всего у Ташкента 20 городов-побратимов.

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