Наманганские персилаты привезли из столицы россыпь медалей

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 декабря. /УЗИНФОРМ/. На недавнем Кубке "Камолот" по пенчак-силату в Ташкенте наманганские персилаты завоевали 12 золотых, 11 серебряных и 1 бронзовую медали.

"Всеобщее внимание привлекли поединки с участием братьев Абдулбосита и Акбаржона Абдулбокиевых, которые показали великолепную технику контактного боя индонезийского боевого искусства", – говорит председатель городского отделения Фонда развития детского спорта Узбекистана Абдулбори Ташбаев.

По его словам, этот вид единоборств очень популярен среди наманганской молодежи, все больше юношей и девушек приходят в клуб пенчак силата, усердно занимаются и достигают больших успехов.

"Думается, что со временем школьную программу физкультуры можно будет пополнить кратким курсом единоборств. Подобный эксперимент проводился в одной из московских школ, где школьникам преподавали боевое самбо, результаты были впечатляющие – навыки самозащиты могут пригодиться и в армии и в повседневной жизни. В Корее таэквондо также входит в школьную программу", – считает А. Тошбаев.

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