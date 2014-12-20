Экономика соединяет Россию и Узбекистан

ТАШКЕНТ, 20 декабря. /УЗИНФОРМ/. Российско-узбекские экономические связи обсудили 17 декабря на "круглом столе" "Россия – Узбекистан: экономические преобразования, состояние и перспективы", прошедшем в Ташкенте.

Он был организован Представительством Россотрудничества в Республике Узбекистан и филиалом Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова в Ташкенте.

Заместитель директора по науке и инновациям, доктор экономических наук, профессор Филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова Нодира Зокирова выступила с докладом на тему "Повышение конкурентоспособности образовательной деятельности вуза", доктор экономических наук, профессор кафедры "Экономическая теория" филиала РЭУ им Г. В. Плеханова в Ташкенте затронула вопросы актуальных направлений узбекско-российского экономического сотрудничества, Шухрат Юлдашев осветил особенности инвестиционной деятельности современной России, а кандидат экономических наук, доцент, декан факультета экономики и финансов Филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова в Ташкенте Венера Габзалилова развила тему "Занятость молодежи – как фактор экономического развития страны".

Также в мероприятии были обсуждены такие темы, как "Экономика знаний, ее сущность и теоретические концепции" и торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией.

Гостями мероприятия стали представители высших образовательных учреждений Узбекистана, студенческая молодежь.

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