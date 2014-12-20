В Узбекистане закрыли "Лермонтовский год"

ТАШКЕНТ, 20 декабря. /УЗИНФОРМ/. Завершающим мероприятием юбилейного года Лермонтова стала научно-практическая конференция "Лермонтовский год в Узбекистане", посвященная 200-летию великого русского поэта.

Она была проведена 18 декабря Представительством Россотрудничества в Республике Узбекистан совместно с Национальным университетом Узбекистана им. М.Улугбека, Ташкентским объединением преподавателей русского языка и литературы, Ташкентским государственным педагогическим университетом имени Низами и Ресурсным центром библиотеки им. Л. Н.Толстого в Ташкенте.

Гостями мероприятия стали представители высших образовательных учреждений Узбекистана, студенческая молодежь, ведущие СМИ.

Открыл собрание юношеский оркестр Республиканского специализированного академического лицея им. В. Успенского, исполнивший произведения мировой классики. Это создало атмосферу светского бала начала XIX века, времени жизни поэта.

С докладами выступили доктор исторических наук, профессор Л. Бабаходжаева, осветившая тему "Истоки культурно-гуманитарного сотрудничества России и Узбекистана", доктор филологических наук, профессор Озод Шаматов – "Востоковеды современники М. Ю. Лермонтова", кандидат педагогических наук доцент, завкафедрой узбекской литературы ТГПУ Низами Карамат Мулаходжаева – "Лирика Лермонтова в переводах узбекских поэтов", и другие.

Директор ресурсного центра библиотеки им. Л. Толстого Татьяна Алимходжаева подготовила научный блок секций "Современные лингвистические исследования идеостиля М. Ю. Лермонтова", "Литературное наследие в системе нравственно – духовных ценностей современной молодёжи" и "Русская классическая литература и современные тенденции литературоведения".

Разбавляли серьезное научное обсуждение строки бессмертной поэзии М. Ю. Лермонтова, костюмированный театр студенческой молодежи Российского центра науки и культуры в Ташкенте и арт-бюро "Колибри", а также выставка художественных работ – рисунков по мотивам произведений Михаила Лермонтова.

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