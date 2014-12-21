Наманганский рукопашник намерен выступить на чемпионате мира

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 декабря. /УЗИНФОРМ/. В ближайшее время янгикурганский спортсмен, выступающий в рукопашном бое, Рустам Исмоилов поставил перед собой цель – стать участником чемпионата мира.

"В скором будущем мне буду участвовать в международном турнире в Ташкенте, где постараюсь оправдать завоевать право поехать на чемпионат мира", – говорит Рустам.

Кстати, недавно он стал победителем чемпионата Узбекистана по рукопашному бою в Карши, где разгромил всех своих соперников. А перед тем удачно выступил на открытом чемпионате Узбекистана по рукопашному бою, где стал серебряным призером.

После колледжа он намерен поступить в военное училище и стать офицером. "На международном турнире по рукопашному бою в Навои памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга я видел офицеров и сержантов, которые прослужили в спецназе и ВДВ много лет и профессионально занимаются рукопашным боем. Хочу пойти по их стопам".

Рустам благодарен тренеру Бахтиеру Тулабоеву, который вот уже более 4 лет тренирует под его. "Он помог мне овладеть секретами этого военно-прикладного вида спорта", – отмечает Рустам.

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