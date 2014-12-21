Форум наманганских ННО наметил новые перспективы развития гражданской инициативы

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 декабря. /УЗИНФОРМ/. 19 декабря на региональном этапе форума ННО, прошедшем в зале заседаний Наманганского инженерно-педагогического института, были определены возможные направления работы в 2015 году.

Мероприятие было организовано в рамках реализации комплексного плана, направленного на дальнейшее повышение общественной, социально-экономической активности ННО и других институтов гражданского общества, утвержденного заместителем премьер-министра Республики Узбекистан 21 мая 2014 года.

Перед началом работы форума его участники могли ознакомиться с достижениями наманганских ННО, работающих в сферах здравоохранения, экологии, занятости населения, социальной защиты, развития малого бизнеса и частного предпринимательства, национального ремесла и других.

Приветствовал участников форума заместитель хокима области Хабибулло Маткаримов.

С докладами по повестке дня выступили член Совета Национальной ассоциации ННО Узбекистана (НАННОУз) Отабек Хусанов, руководитель регионального филиала Независимого института мониторинга формирования гражданского общества (НИМФОГО) Зафаржон Худайбердиев и другие.

На форуме были изучены предложения и рекомендации ННО по разработке проектов типовых положений деятельности общественных комиссий по социальному партнерству, а также общественных фондов по поддержке ННО и других институтов гражданского общества при Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан, Кенгашах народных депутатов областей и города Ташкента.

В заключение состоялась церемония подписания меморандумов о сотрудничестве между ННО, госструктурами, политическими партиями, а также награждение наиболее активных ННО области.

Инициаторами проведения Национального форума ННО Узбекистана выступили НИМФОГО, НАННОУз, Министерство юстиции, Общественный фонд по поддержке ННО и других институтов гражданского общества, местные органы власти, Комитет женщин Узбекистана и ОДМ "Камолот".

Как считают его участники, форум показал, что возрастает роль ННО как важного фактора защиты демократических ценностей, прав, свобод и законных интересов людей, действенного общественного контроля за деятельностью государственных структур.

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