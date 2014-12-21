В Наманганской области реализовано свыше 1300 проектов в экономике

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 декабря. /УЗИНФОРМ/. С начала года Наманганской области было осуществлено 1344 проекта, на их реализацию привлечено 135 миллионов сумов инициаторов проектов, 79,4 миллиона сумов банковских кредитов и 100 тысяч долларов США зарубежных инвестиций.

"Эти показатели превышают заложенные параметры. На 2015 год предусмотрено по 1678 проектам освоить 469 миллиардов сумов и создать 13971 рабочее место", – отметил начальник областного управления экономики О. Инамов.

Из указанного числа проектов 392 реализовано в промышленности, 592 – в сфере услуг, 363 – в сельском хозяйстве. Благодаря этому создано 11 тысяч 140 новых рабочих мест.

В четверг на пресс-конференции, организованной службой информации хокимията области, областным управлением по печати и информации, областным отделением Творческого союза журналистов Узбекистана, он рассказал о ходе исполнения "Программы социально-экономического развития области на 2013 – 2015 годы".

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