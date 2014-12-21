Прибывшие на выборы наблюдатели собрались на брифинг

ТАШКЕНТ, 21 декабря. /УЗИНФОРМ/. 20 декабря в Республиканском пресс-центре по освещению выборов 2014 года был проведен брифинг для международных и иностранных наблюдателей, прибывших в Узбекистан для участия в парламентских выборах 21 декабря.

Собравшихся здесь руководителей и представителей миссий по наблюдению за выборами от СНГ, БДИПЧ ОБСЕ, Шанхайской организации сотрудничества, Всемирной ассоциации избирательных органов и Организации исламского сотрудничества, иностранных наблюдателей, представителей отечественных и зарубежных СМИ председатель Центральной избирательной комиссии Республики Мирза-Улугбек Абдусаломов проинформировал об особенностях нынешней избирательной кампании, которая проводится с учетом внесенных в национальное законодательство изменений и дополненийя, направленныех на дальнейшую демократизацию и либерализацию электорального процесса.

В частности, в соответствии с поправками к статье 117 Конституции Республики Узбекистан Центральной избирательной комиссии был придан статус конституционного органа, занимающего особое место в системе государственной власти, который обеспечивает подготовку и проведение выборов без всякого вмешательства других органов власти. Это нововведение направлено на всестороннее обеспечение демократичности, открытости и гласности выборов.

Также председатель подвел итоги масштабной работы по подготовке к выборам, которая осуществлялась в строгом соответствии с Программой мероприятий по подготовке и проведению выборов в Олий Мажлис Республики Узбекистан, областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов в 2014 году и включала в себя меры по широкому разъяснению избирателям положений выборного законодательства, ознакомлению граждан с предвыборными программами политических партий, деловыми и моральными качествами кандидатов, повышению информированности избирателей о ходе подготовки к проведению выборов.

Далее участники брифинга были проинформированы об участвующих в парламентских выборах политических партиях, выдвинутых ими кандидатах в депутаты, а также Экологическом движении Узбекистана, которому в соответствии с избирательным законодательством предоставлено 15 мест в нижней палате парламента.

Отдельно говорилось об организации досрочного голосования, голосования в местах пребывания для тех, кто не может прибыть на избирательный участок по состоянию здоровья или другим причинам, были подведены итоги предвыборной агитации кандидатов.

Также особо была отмечена роль института международного наблюдения. В настоящее время в Узбекистан прибыли и осуществляют свою деятельность миссии наблюдателей от международных организаций: БДИПЧ ОБСЕ, СНГ, ШОС, ОИС и ВАИО. Центральной избирательной комиссией зарегистрировано свыше 300 наблюдателей от более 50 государств, представляющих Азию, Европу, Африку, Америку.

Как отмечалось на брифинге, все мероприятия в рамках избирательной кампании проводятся открыто и гласно, в строгом соответствии с законодательством.

В завершение была озвучена информация о том, что в день выборов Центральная избирательная комиссия будет информировать общественность о ходе голосования на брифингах, которые состоятся в Республиканском пресс-центре 21 декабря в 13.00, 17.00 и 22.00. На следующий день будут оглашены предварительные результаты выборов.

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