advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
21.05.2018 / 06:25 msk / 08:25 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование продлится до 27.05.18

Результаты  |  Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Прибывшие на выборы наблюдатели собрались на брифинг
21.12.2014 12:02

ТАШКЕНТ, 21 декабря. /УЗИНФОРМ/. 20 декабря в Республиканском пресс-центре по освещению выборов 2014 года был проведен брифинг для международных и иностранных наблюдателей, прибывших в Узбекистан для участия в парламентских выборах 21 декабря.

Собравшихся здесь руководителей и представителей миссий по наблюдению за выборами от СНГ, БДИПЧ ОБСЕ, Шанхайской организации сотрудничества, Всемирной ассоциации избирательных органов и Организации исламского сотрудничества, иностранных наблюдателей, представителей отечественных и зарубежных СМИ председатель Центральной избирательной комиссии Республики Мирза-Улугбек Абдусаломов проинформировал об особенностях нынешней избирательной кампании, которая проводится с учетом внесенных в национальное законодательство изменений и дополненийя, направленныех на дальнейшую демократизацию и либерализацию электорального процесса.

В частности, в соответствии с поправками к статье 117 Конституции Республики Узбекистан Центральной избирательной комиссии был придан статус конституционного органа, занимающего особое место в системе государственной власти, который обеспечивает подготовку и проведение выборов без всякого вмешательства других органов власти. Это нововведение направлено на всестороннее обеспечение демократичности, открытости и гласности выборов.

Также председатель подвел итоги масштабной работы по подготовке к выборам, которая осуществлялась в строгом соответствии с Программой мероприятий по подготовке и проведению выборов в Олий Мажлис Республики Узбекистан, областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов в 2014 году и включала в себя меры по широкому разъяснению избирателям положений выборного законодательства, ознакомлению граждан с предвыборными программами политических партий, деловыми и моральными качествами кандидатов, повышению информированности избирателей о ходе подготовки к проведению выборов.

Далее участники брифинга были проинформированы об участвующих в парламентских выборах политических партиях, выдвинутых ими кандидатах в депутаты, а также Экологическом движении Узбекистана, которому в соответствии с избирательным законодательством предоставлено 15 мест в нижней палате парламента.

Отдельно говорилось об организации досрочного голосования, голосования в местах пребывания для тех, кто не может прибыть на избирательный участок по состоянию здоровья или другим причинам, были подведены итоги предвыборной агитации кандидатов.

Также особо была отмечена роль института международного наблюдения. В настоящее время в Узбекистан прибыли и осуществляют свою деятельность миссии наблюдателей от международных организаций: БДИПЧ ОБСЕ, СНГ, ШОС, ОИС и ВАИО. Центральной избирательной комиссией зарегистрировано свыше 300 наблюдателей от более 50 государств, представляющих Азию, Европу, Африку, Америку.

Как отмечалось на брифинге, все мероприятия в рамках избирательной кампании проводятся открыто и гласно, в строгом соответствии с законодательством.

В завершение была озвучена информация о том, что в день выборов Центральная избирательная комиссия будет информировать общественность о ходе голосования на брифингах, которые состоятся в Республиканском пресс-центре 21 декабря в 13.00, 17.00 и 22.00. На следующий день будут оглашены предварительные результаты выборов.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Совместное заявление Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева
Обзор прессы с 30 апреля по 6 мая
03.05.2018
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Туркменистана Г.М.Бердымухаммедова
Обзор прессы с 23 по 29 апреля
24.04.2018
Послание Президента Узбекистана участникам и гостям национальной выставки Туркменистана
Обзор прессы с 23 по 20 апреля
24.04.2018
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии запуска Кандымского газоперерабатывающего комплекса
Обзор прессы с 16 по 22 апреля
21.04.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ