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Проходящие выборы признаны состоявшимися
21.12.2014 18:47

ТАШКЕНТ, 21 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистане проходят выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса, областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов.

Избирательная кампания стартовала 15 сентября. На 135 мест в парламенте (еще 15 закреплены за Экологическим движением Узбекистана) претендовали 535 зарегистрированных кандидатов, в том числе от Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана - 135, Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" - 132, Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" - 134, Народно-демократической партии Узбекистана – 134 кандидата. Женщины составляют 170 (31,8%) от общего количества зарегистрированных кандидатов в депутаты.

Право выдвижения в кандидаты предоставляется гражданам возрасте 25 лет и старше, которые проживали в стране не менее 5 лет до дня выборов, не имеющие не снятой судимости за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, не проходящие срочную действительную службу в вооруженных силах или органах безопасности, а также не являющиеся профессиональными служителями религиозных организаций.

Выборы депутатов от Экодвижения также пройдут сегодня – состоится конференция Экодвижения по их избранию, в которой примут участие делегаты со всех регионов страны.

Для проведения процесса голосования было образовано 135 избирательных округов с общим числом членов избирательных комиссий 1463 человека по выборам депутатов Законодательной палаты из расчета в среднем 154 тысячи избирателей на один округ, 9035 избирательных участков размерами от 20 до 3 тысяч избирателей, в том числе 44 – при представительствах Узбекистана в 36 иностранных государствах.

Участковыми избирательными комиссиями были составлены полные списки избирателей, в которые включены фамилии 20 миллионов 789 тысяч 572 граждан. Все избиратели были оповещены о времени и месте голосования. Досрочный этап голосования прошел с 11 по 19 декабря.

Согласно предварительным данным ЦИК около 13 280 избирателей включены в списки избирателей, проживающих за границей.

Право голосования имеют граждане, достигшие 18-летнего возраста, если это право не приостановлено решением суда или если они отбывают тюремное заключение за какие-либо преступления. Правомочные избиратели включены в избирательные списки в соответствии со своим постоянным или временным местом жительства.

Для наблюдения за ходом выборов в Республику прибыли миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ и СНГ. К ним скоро присоединятся наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества, Всемирной ассоциации избирательных органов и Организации исламского сотрудничества. Кроме того, Центральной избирательной комиссией зарегистрировано около 300 наблюдателей почти от 40 государств, представляющих Азию, Европу, Африку, Америку, а также СНГ. Помимо этого, окружными избирательными комиссиями были выданы соответствующие мандаты более 70 тысячам наблюдателей и уполномоченных представителей политических партий, участвующих в выборах.

В освещении процесса голосования участвуют свыше 340 аккредитованных Центризбиркомом представителей отечественных и зарубежных СМИ.

Депутаты избираются сроком на 5 лет. Порог явки избирателей составляет 33 процента.

Избирательные участки открылись сегодня в 6 утра и завершат работу в 10 вечера.

По состоянию на 10 часов утра из 20 миллионов 789 тысяч 572 человек, внесенных в списки избирателей, в голосовании приняли участие более 34 процентов избирателей.

Таким образом, согласно статье 44 Закона "О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан" выборы депутатов Законодательной палаты парламента считаются состоявшимися.

В голосовании также принял участие Президент Узбекистана Ислам Каримов, осуществивший свое избирательное право на 644-м избирательном участке.

УЗИНФОРМ

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