



МВЭСИТ Узбекистана посетила делегация Японии



ТАШКЕНТ, 22 декабря. /УЗИНФОРМ/. 20 декабря в Министерстве внешних экономических связей, инвестиции и торговли Узбекистана была проведена встреча c японской делегацией, прибывшей в Ташкент во главе с президентом организации "Омета", председателем фонда "Мацумото" Кеньичи Мацумото и президентом Совета по международной дружбе Японии Мацудзава Кеном для участия в качестве международных наблюдателей в предстоящих 21 декабря выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные Кенгаши народных депутатов. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества, сообщает пресс-служба МВЭСИТ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи