В Намангане будущим юристам показали как работают спасатели

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 января. /УЗИНФОРМ/. Студенты юридического колледжа Намангана увидели "живьем", как действуют сотрудники облУЧС в чрезвычайных ситуациях. Демонстрация состоялась в пятницу в рамках месячника патриотического воспитания молодежи.

Первый заместитель начальника облУЧС подполковник Бахтиер Шарипов рассказал юношам и девушкам о работе спасателей, структуре организации. Особо он остановился на соблюдении правил пожарной безопасности, предотвращении распространения инфекций – ботулизма, например, аккуратной эксплуатации электрических приборов и газовых печей, что особенно актуально в зимние холода. Отметил подполковник Шарипов и то, что подразделения облУЧС прекрасно оснащены, сотрудники ведомства готовы прийти на помощь в любое время – хоть днем, хоть ночью.

Ребята внимательно слушали офицера, но еще больше их заинтересовало, как работает техника во время операций по спасению людей при ЧС. Начальник спасательного отряда облУЧС старший лейтенант Умид Шорустамбаев подробно разъяснял, для чего предназначены и как работают те или иные приспособления – гидравлические расширители, специальные насосы, костюмы биологической и радиационной защиты, резаки, способные перерезать железную арматуру в 20 мм, и другие штуковины.

Подполковник Шарипов, воспользовавшись случаем, отметил, что служить в частях МЧС Узбекистана, как и в армии и милиции, могут только всесторонне подготовленные люди, хорошо физически развитые, знающие биологию, химию, физику и другие науки.

В свою очередь студенты колледжа подготовили небольшую праздничную программу для гостей в честь Дня защитников Родины. Наибольшее впечатление на всех произвела сценка об опасности религиозного экстремизма. На двоих солдат напали боевики, одного из них им удалось захватить в плен. После пыток парня убивают, но товарищ его сумеет отомстить за гибель своего друга.

Завершилось мероприятие праздничной дискотекой.

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