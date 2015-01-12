В Намангане готовятся к призывной кампании

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 января. /УЗИНФОРМ/. Личный состав Наманганского областного управления по делам обороны готовится к призывной кампании, а также к Дню защитников Родины.

"Созданы призывные комиссии в составе работников женских комитетов, РОВД, ОДМ "Камолот", фондов "Махалля" и "Нуроний" и другие. Возглавляют их заместители хокимов по экономике. В общей сложности через комиссии пройдут более 20 тысяч человек, отберут лучших", – рассказывает исполняющий обязанности заместителя начальника облУДО подполковник Дилмурод Турсунматов.

Он отмечает, что требования к желающим служить в армии – весьма строгие: парням необходимо иметь идеальное здоровье и физические данные, соответствующие рост, вес, среднеспециальное образование, желателен спортивный разряд или воинская специальность, полученная в ОСО "Ватанпарвар".

"По заявке из войск мы отбираем различных специалистов, прошедших срочную службу или в МПР. Армии нужны не только снайперы и спецназовцы, но и повара, водители, связисты, химики, строители и пр. Подчеркну, что служить по контракту в силовых структурах можно и после службы в мобилизационно-призывном резерве. Резервисты после месячных сборов и уплаты 3 млн. 256 тысяч сумов приобретают равные права с военнослужащими-срочниками", – продолжает далее подполковник Дилмурод Турсунматов.

Попутно он отмечает, что есть проблемы с поступлением платежей. Только по Намангану долги по МПР равны 284 млн. сумов, добавляет представитель облУДО.

В рамках празднования Дня защитников Родины управление планирует провести встречи, соревнования с участием ветеранов Вооруженных Сил Узбекистана, навестить и поздравить участников Второй мировой войны.

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