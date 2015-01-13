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"Счастливого Рождества!" сто лет спустя
13.01.2015 10:39

ТАШКЕНТ, 13 января. /УЗИНФОРМ/. Картину "Счастливого Рождества!", созданную кинематографистами 5 стран, покажут 15 января во Дворце кино имени Алишера Навои в Ташкенте.

Демонстрация фильма приурочена к столетию с начала Первой мировой войны, которое широко отмечалось в странах Западной Европы в прошлом году, сообщает отдел культуры и прессы посольства Федеративной Республики Германия в Ташкенте.

Мероприятие организуют посольства Германии, Франции и Великобритании в Узбекистане при поддержке НА "Узбеккино".

Картина повествует о реальных событиях времен Первой мировой войны, вошедших в историю как Рождественское перемирие в декабре 1914 года. На затерянном участке Западного фронта грустное празднование в окопах превратилось в неожиданное братание немецких, французских и британских солдат, измученных тяготами войны. Оставив оружье, они вышли навстречу своим противникам, чтобы искренне пожелать друг другу: "Счастливого Рождества!".

Фильм создан при участии кинематографистов и актеров 5 стран Европейского Союза – Франции, Германии, Великобритании, Бельгии и Румынии. Картина была номинирована на премию "Оскар" Американской киноакадемии в категории "лучший фильм на иностранном языке" и премии Британской и Французской киноакадемий в 2006 году. Она также завоевала награды престижных международных кинофестивалей в Испании и Великобритании в 2005 году.

Фильм будет показан на английском, французском и немецком языках с субтитрами на русском языке.

УЗИНФОРМ

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