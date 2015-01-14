Узбекский лидер защитников Родины

ТАШКЕНТ, 14 января. /УЗИНФОРМ/. 14 января в Узбекистане отмечается День защитников Родины, который празднуется в Республике с 1992 года в честь создания Вооруженных Сил страны.

По этому случаю к военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, Министерств обороны и по чрезвычайным ситуациям обратился с поздравлениями Президент Узбекистана Ислам Каримов.

В праздничном обращении главы государства говорится:

"Уважаемые солдаты и сержанты, офицеры и генералы, ветераны Вооруженных Сил, дорогие соотечественники!

Мне доставляет огромное удовольствие искренне и сердечно поздравить вас со знаменательной датой в жизни нашей страны – Днем защитников Родины, 23-летием со дня образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан!

У нас сегодня есть все основания заявить, что путь строительства и становления современного демократического Узбекистана всегда был неразрывно связан с формированием Вооруженных Сил страны, прошедших закалку в непростых условиях нашего окружения и не раз доказывавших, что они всегда оставались и остаются надежным гарантом обеспечения независимости, суверенитета, территориальной целостности, мирной и спокойной жизни нашей Родины. Недаром принято считать, и это вполне обоснованно, что о мощи и возможностях каждого государства судят по боеспособности и боеготовности его армии.

В процессе создания Вооруженных Сил суверенного Узбекистана мы отказались от прямого копирования доставшегося нам в наследство и изжившего себя опыта военного строительства, всесторонне учитывали конкретные и реальные геостратегические и геополитические условия, характер современных войн и вооруженных конфликтов, исходили из анализа специфики возможного театра военных действий Центральноазиатского региона, а также опирались на наши исконные национальные особенности и традиции.

Во многом решающим условием в деле создания нашей армии стала эффективная и последовательная реализация поэтапной и взаимосвязанной программы реформ, базирующейся на глубоком изучении и использовании передового зарубежного опыта военного строительства, организации служебно-боевой деятельности войск и достижений современного военного искусства.

В этом контексте нашим важнейшим приоритетом остается углубление взаимодействия с оборонными ведомствами иностранных государств, со многими из которых у нас установлены и расширяются взаимовыгодные партнерские отношения, реализуются ежегодные планы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

В соответствии с планами строительства Вооруженных Сил нами последовательно осуществляются меры по модернизации и переоснащению войск новейшим вооружением и техникой, в том числе средствами ПВО и вертолетами, бронетанковым вооружением, артиллерийскими системами, средствами связи, индивидуальной и групповой защиты.

Безусловно, актуальное значение имеет непрерывная работа по совершенствованию системы подготовки военных кадров в Академии Вооруженных Сил, военных училищах и школах подготовки сержантов на основе новейших методик, обеспечивающих внедрение в процесс обучения инновационных форм и методов преподавания с использованием современных достижений в области передовых информационно-коммуникационных технологий.

В этом плане необходимо отметить, что большую позитивную роль в повышении профессиональных навыков офицерского и сержантского составов играют глубокое изучение и адаптация в наших условиях системы подготовки и организации служебной деятельности военнослужащих в армиях ведущих зарубежных государств. Благодаря реализуемым в этой области практическим мерам офицерский состав неуклонно расширяет свой кругозор и эрудицию, имеет высокие профессиональные и духовно-нравственные качества, обладает умением логически мыслить, активно применяя нестандартные подходы в решении стоящих перед ним задач. Без всякого преувеличения, сержанты не на словах, а на деле стали надежными и незаменимыми помощниками и опорой офицеров, заботливыми наставниками для наших солдат.

Одной из основных задач оборонного строительства остается дальнейшее развитие и совершенствование системы оперативной и боевой подготовки органов управления и войск. Современные учения в корне отличаются от тех, которые мы проводили в первые годы нашей независимости. Из года в год учения, проводимые в максимально приближенных к боевым условиях, позволяют нам проводить критический анализ всей системы подготовки войск, оценивать возможности каждого батальона и взвода, а также целесообразность и адекватность избранных способов выполнения боевых задач с точки зрения взаимозаменяемости подразделений и овладения личным составом смежными специальностями.

Важнейшее значение имеет широкое применение накопленного нами в ходе формирования и реформирования национальной армии опыта в организации всесторонней и целенаправленной работы со всеми категориями военнослужащих и допризывной молодежью. Служба в армии для нашего молодого поколения принимает особый смысл, становится все более престижной. Ее привлекательность заключается не только в предоставляемых льготах и высоком уровне социального и материального обеспечения военнослужащих, но и, прежде всего, в том, что армия действительно стала школой жизни для нашей молодежи, воспитывающей мужество, стойкость, высокое чувство патриотизма и беззаветной любви к Родине.

Мы можем с гордостью заявить, что за годы независимости в Узбекистане выросло и крепко встало на ноги целое поколение прошедших всестороннюю подготовку и армейскую закалку молодых людей, готовых в любое время встать на защиту Отечества.

Особую значимость сохраняет реализация государственных программ, направленных на обеспечение военнослужащих жильем, улучшение социально-бытовых условий их проживания и несения службы. Каждый военнослужащий, посвятивший свою жизнь этой мужественной профессии, должен быть твердо уверенным в том, что его проблемы не останутся без внимания и благополучие его семьи надежно гарантировано.

Объявленный 2015 год Годом внимания и заботы о старшем поколении требует от нас безусловного выполнения принятых правительственных решений и государственных программ, направленных на дальнейшее усиление материальной и социальной поддержки участников войны и ветеранов Вооруженных Сил, оказание им всесторонней заботы, простого человеческого внимания.

Сегодня многие наши уважаемые ветераны и наставники продолжают активно участвовать в развитии государства, делясь своим уникальным опытом и передавая свои знания новому поколению защитников Родины.

Мы всегда должны помнить, что благополучие военнослужащих – самый яркий показатель высокого авторитета воинской службы в нашей стране.

Уважаемые соотечественники!

Оценивая складывающуюся сегодня ситуацию в нашем близком и дальнем окружении, нельзя не признать существенное расширение спектра угроз международной безопасности и стабильности – преобладание силового подхода в разрешении возникающих конфликтов, усиление геополитической конкуренции за контроль над сырьевыми ресурсами и коммуникациями, распространение ядерных технологий и оружия массового поражения, активизация сил международного терроризма и «ползучей экспансии» экстремизма, обострение межнационального и межконфессионального противоборства.

К огромному сожалению, следует признать, что все более растущие угрозы, напряженность и противостояния в различных регионах мира не находят мирного урегулирования, а напротив, продолжают обостряться.

Серьезным испытанием для всех стран Центральноазиатского региона становится вывод миротворческих сил АЙСАФ из Афганистана. Как наглядно свидетельствует опыт Ирака, любой образовавшийся вакуум в Афганистане может заполниться различными деструктивными и террористическими группировками, способными за короткое время распространить свое разрушительное влияние на обширные территории региона.

Кардинально меняют облик международных конфликтов нетрадиционные вызовы, и значительную угрозу представляет в настоящее время информационно-психологическое воздействие, направленное на подрыв основ нашей армии, главным образом, посредством попыток влияния на ее морально-нравственные устои, а также использование современных интернет-технологий по внедрению в сознание нашей молодежи разрушительных идей и понятий, абсолютно противоречащих нашей богатой и созидательной культуре, духовным ценностям и традициям.

Именно поэтому в условиях сложной и непредсказуемой ситуации в регионе и мире в целом считаю крайне важным сохранять бдительность, не поддаваться чувству самоуспокоенности достигнутым, продолжить решительные усилия по дальнейшему реформированию Вооруженных Сил, повышению их готовности пресечь все попытки спровоцировать напряженность на наших границах, дать своевременный и достойный отпор любым агрессивным действиям, направленным против избранного нами пути развития.

В этой связи необходимо еще раз подчеркнуть, что Республика Узбекистан была и остается приверженной принципам миролюбивой политики. Наша Военная доктрина носит оборонный характер, и укрепление Вооруженных Сил страны, в первую очередь, направлено для защиты ее государственного суверенитета, территориальной целостности, мира и спокойствия наших людей. Наша Оборонная доктрина не предусматривает участия нашей армии в военных действиях и операциях за пределами Республики Узбекистан.

Дорогие друзья!

В этот праздничный день от всей души поздравляю вас с 23-й годовщиной образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и выражаю слова искренней благодарности за самоотверженную службу всем военнослужащим – рядовым и сержантам, офицерам и генералам, а также ветеранам Вооруженных Сил, гражданским специалистам, всем, кто связал свою судьбу с выполнением благородного и ответственного долга по защите Родины!

Крепкого вам всем здоровья, счастья и удач в новом 2015 году!".

УЗИНФОРМ