Чустская студентка победила на турнире в Молдавии

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 января. /УЗИНФОРМ/. Студентка академического лицея при НИПИ "Дустлик" Дилафруз Азимова победила в одиночном разряде прошедшего недавно представительного международного турнира по настольному теннису на приз мастера спорта международного класса Елены Мокроусовой-Кучук в городе Дубоссары (Молдавия).

Выступила Дилафруз и в парных соревнованиях вместе с Аброром Фатхуллаевым. Дуэту воспитанников чустской специализированной спортшколы № 6 до "золота" не хватило совсем немного – ребята оказались на втором месте.

Отметим, что перед Новым годом Дилафруз Азимова была признана лучшей спортсменкой года области в настольном теннисе. Спортом она занимается уже много лет, успешно участвовала в чемпионатах Узбекистана и других соревнованиях. В ноябре на чемпионате Узбекистана, прошедшем в Каракалпакстане, она второй раз стала чемпионкой страны.

"Среди всех соревнований мне особенно запомнилось участие в турнире "Камолот маликаси" и играх "Баркамол авлод-2014", – говорит Дилафруз. По ее словам, она готовится к новым соревнованиям, изучает языки, но при этом постарается поступить в престижный вуз.

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