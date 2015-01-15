



На сессии областного Кенгаша в Намангане выдвинули кандидатов в окружную комиссию по выборам Президента



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 января. /УЗИНФОРМ/. Во вторник в Намангане прошла вторая сессия областного Кенгаша народных депутатов. В этот раз депутаты рассмотрели вопрос о выдвижении кандидатов в состав членов окружной комиссии Наманганского избирательного округа № 6 по проведению выборов Президента Республики Узбекистан. Учитывая ответственность задач, стоящих перед окружной избирательной комиссией, депутаты всесторонне обсудили и утвердили каждую кандидатуру. По рассмотренному вопросу сессией было принято соответствующее решение. Состав окружной комиссии будет утвержден Центральной избирательной комиссией позже. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи