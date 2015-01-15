В Намангане выбрали сенаторов

В Намангане выбрали сенаторов15.01.2015 12:01
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 января. /УЗИНФОРМ/. В Молодежном центре Намангана во вторник состоялось совместное заседание депутатов областного, районных и городского Кенгашей народных депутатов, посвященное выборам членов Сената Олий Мажлиса Узбекистана от области.
Участники заседания утвердили предложение о включении в бюллетени для тайного голосования кандидатур, выдвинутых Кенгашем старейшин, образованным из числа авторитетных лепутатов областного, районного и городского Кенгашей – по одному от каждого представительного органа.
Из числа участников заседания была образована счетная комиссия.
После тайного голосования депутаты утвердили протокол счетной комиссии о результатах выборов.
В соответствии с ними область в верхней палате парламента страны будут представлять сенаторы:
- Бозаров Хайрулло Хайитбаевич – хоким Мингбулакского района;
- Каимов Носиржон Закиржанович – хоким Туракурганского района;
- Максудов Мухаммаджон – директор телерадиокомпании Наманганской области;
- Маткаримов Пахридин Жураевич – ректор Наманганского инженерно-педагогического института;
- Муминов Солижон Джалилович – председатель областного Кенгаша ЛДПУз;
- Юсупов Баходир Турсунович – хоким Наманганской области.
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