В Намангане выбрали сенаторов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 января. /УЗИНФОРМ/. В Молодежном центре Намангана во вторник состоялось совместное заседание депутатов областного, районных и городского Кенгашей народных депутатов, посвященное выборам членов Сената Олий Мажлиса Узбекистана от области.

Участники заседания утвердили предложение о включении в бюллетени для тайного голосования кандидатур, выдвинутых Кенгашем старейшин, образованным из числа авторитетных лепутатов областного, районного и городского Кенгашей – по одному от каждого представительного органа.

Из числа участников заседания была образована счетная комиссия.

После тайного голосования депутаты утвердили протокол счетной комиссии о результатах выборов.

В соответствии с ними область в верхней палате парламента страны будут представлять сенаторы:

Бозаров Хайрулло Хайитбаевич – хоким Мингбулакского района;

Каимов Носиржон Закиржанович – хоким Туракурганского района;

Максудов Мухаммаджон – директор телерадиокомпании Наманганской области;

Маткаримов Пахридин Жураевич – ректор Наманганского инженерно-педагогического института;

Муминов Солижон Джалилович – председатель областного Кенгаша ЛДПУз;

Юсупов Баходир Турсунович – хоким Наманганской области.

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