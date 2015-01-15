Школьники Намангана прикоснулись к военной истории

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 января. /УЗИНФОРМ/. В Наманганском областном краеведческом музее 13 января чествовали защитников Родины: здесь собрались студенты медицинского колледжа и колледжа строительства и дизайна, ученики школы № 7.

Гостей приветствовали директор музея Иброхим Юсупов, заведующий отделом истории Латифа Ахмадалиева, ветераны Вооруженных Сил Узбекистана.

Сотрудники музея ознакомили молодежь с историей создания Вооруженных Сил страны, деятельностью великих деятелей и полководцев древности: Джалаледдина Мангуберды, Амира Темура, – рассказывает научный сотрудник музея Юнусхон Исаков.

Попутно для ребят была организована экскурсия по залам музея, где сотрудники показали наиболее интересные экспонаты, с помощью которых ребята могли путешествовать из эпохи в эпоху.

Так, их внимание привлекла экспозиция старинного оружия и амуниции воинов Кокандского ханства, которые с фитильными фузеями пытались противостоять царским войскам, оснащенным современной на тот момент артиллерией, нарезным стрелковым оружием.

Кроме того, в музее была представлена экспозиция времен Второй мировой войны: ребята могли примерить каску, шлемофон танкиста, потрогать солдатский котелок, макет автомата ППШ.

УЗИНФОРМ