В Намангане отдали дань памяти павшим воинам

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 января. /УЗИНФОРМ/. 14 января, в День защитников Родины, в Намангане состоялась церемония возложения венков к подножию монумента Скорбящей матери, в которой приняли участие представители всех силовых структур, многих организаций и предприятий.

Оркестр под руководством капельмейстера военного духового оркестра выпускника музыкального факультета АндГУ сержанта Музаффара Мамадаева готовился к торжественному маршу.

"Музыканты давно готовились к этому дню, разучили несколько новых произведений, занимались строевой подготовкой. Мы исполним мелодию "Возложение венков", гвардейский и торжественный марши", – сказал М. Мамадаев.

Торжество началось с торжественного марша воинов Наманганского гарнизона. Принимал парад хоким области, сенатор Олий Мажлиса Баходир Юсупов.

После возложения венков торжественное мероприятие продолжилось в театре драмы и комедии им. А. Навои. Вел его хоким города Намангана Баходир Бекходжаев.

Хоким области Баходир Юсупов поздравил присутствующих с праздником, отметил успехи страны в деле создания мобильной и профессиональной армии, оснащенной в духе современных требований, а также достижения области, в частности, прошедшие в Намангане игры "Баркамол авлод-2014".

Заместитель командующего Восточным военным округом полковник Ихтиер Суннатов также отметил позитивный эффект реформирования Вооруженных Сил, в частности, дислоцированная в области горнострелковая часть является одним из передовых соединений.

Гостей поздравили ветеран Второй мировой войны Низомхон Сатаров и рядовой одной из воинских частей Искандар Косимов.

После того как группе военнослужащих были вручены подарки и почетные грамоты сцена была предоставлена в распоряжение мастеров искусств.

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