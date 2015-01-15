В Намангане прошло первенство по дзюдо

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 января. /УЗИНФОРМ/. Более 160 юношей и девушек – студентов Наманганского колледжа олимпийского резерва, школы высшего спортивного мастерства, ДЮСШ № 34, СДЮСШОР № 3 "Пахлавон", спортивных клубов "Универсал" и "Баркамол авлод" – приняли во вторник участие в чемпионате Намангане по дзюдо среди спортсменов не старше 14 лет. Соревнования были посвящены Дню защитников Родины.

"Для большинства участников – это первый выход "в свет". Ребята в сравнении познают себя, свою силу, слабости и недостатки, понимают, в каком направлении двигаться дальше. Соревнования призваны поднять спортивный дух, здесь оттачивается мастерство", – говорит тренер по дзюдо Эльвина Ишлаева.

"Юные спортсмены боролись очень хорошо, демонстрируя техническую подготовленность и выверенную тактику, соответствующую всем нюансам именно данного вида спорта", – отмечает мастер спорта по дзюдо международного класса Бахтиер Мадрахимов.

Медали и ценные призы победителям, среди которых Озодбек Собиржанов, Рахим Инамов, Тожихон Ахмаджанова, Самандар Насриддинов, Саодат Хасанбаева, Омадбек Эгамбердиев, Аброр Байханов и многие другие, вручили старейшины дзюдо.

Также были вручены памятные подарки ветеранам спорта – Комилжону Мадрахимову, Улугбеку Рахмонову, Жахонгиру Юлдашеву, Бахтиеру Мадрахимову, Ильхомжону Мирзабоеву и Расулжону Низамбаев. Они и сейчас продолжают воспитывать новые поколения спортсменов, щедро делясь с ними накопленными знаниями и опытом, секретами мастерства.

Организаторами турнира выступили областное и городское управления по делам культуры и спорта и областная федерация дзюдо.

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