



Таможенники играют в волейбол



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 января. /УЗИНФОРМ/. Сборная областного управления ГТК стала победительницей регионального этапа волейбольного первенства среди таможенных управлений Узбекистана. Этот турнир, посвященный Дню защитников Родины, прошел во вторник в спортзале Наманганского инженерно-педагогического института. Соперниками наших были коллективы Андижанского и Ферганского таможенных управлений. На правах хозяев поля наманганские таможенники уверенно разобрались с оппонентами из соседних областей, победив в обоих матчах со счетом 2:0. Ферганцы одолели андижанцев с тем же счетом и заняли второе место. Таким образом, команда наманганского областного таможенного управления завоевала право выступить в республиканском финале. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи