Таможенники играют в волейбол

Таможенники играют в волейбол16.01.2015 11:35
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 января. /УЗИНФОРМ/. Сборная областного управления ГТК стала победительницей регионального этапа волейбольного первенства среди таможенных управлений Узбекистана.
Этот турнир, посвященный Дню защитников Родины, прошел во вторник в спортзале Наманганского инженерно-педагогического института. Соперниками наших были коллективы Андижанского и Ферганского таможенных управлений.
На правах хозяев поля наманганские таможенники уверенно разобрались с оппонентами из соседних областей, победив в обоих матчах со счетом 2:0. Ферганцы одолели андижанцев с тем же счетом и заняли второе место.
Таким образом, команда наманганского областного таможенного управления завоевала право выступить в республиканском финале.
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