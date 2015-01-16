"Навбахор" приступил к тренировкам

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 января. /УЗИНФОРМ/. Каникулы для игроков "Навбахора" закончились – команда на этой неделе приступила ко второму этапу подготовки к новому сезону, даже несмотря на отсутствие главного тренера. Наставник команды Бахтиер Ашурматов сейчас находится в Австралии, где выполняет роль помощника Мирджалола Касымова.

Пока роль "коллективного главного тренера" исполняет штаб в составе – Мустафа Байрамов, Зохид Нурматов и Серегей Захарецкий.

Заметим, что повторяется старая история – чуть ли не половина основного состава команды покидает ее. Вернулся в "Нефтчи" защитник Жахонгир Мекхмонов, туда же направили свои стопы Мансур Саидов и Бахтиер Якубов. Решили сменить место работы Элер Джахонов, Акбар Саттаев, украинский легионер Руслан Качур. Судя по всему, придется тренерскому штабу решать и проблему голкипера, поскольку большая вероятность, что защищавший ворота "Навбахора" во втором круге прошлого сезона болгарский футболист Петар Денчев также уйдет из команды. На место ворот может претендовать 22-летний Исломбек Жураев, на которого обращают внимание специалисты. Хотя опыта у него, безусловно, маловато.

Пока единственным потенциальным приобретением "Навбахора" может стать тренирующийся с командой машъаловец нападающий Муйдин Мамазулунов. Кстати, он раньше уже играл за команду, и весьма недурно, был ее бомбардиром.

Тем временем, в контрольном поединке обновленный "Навбахор" крупно обыграл "Касансай" – 4:1.

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