Доклад главы государства на заседании правительства, посвященном итогам 2014 года

ТАШКЕНТ, 17 января. /УЗИНФОРМ/. 16 января в Ташкенте было проведено заседание Кабинета Министров Узбекистана, на котором были подведены итоги социально-экономического развития страны в минувшем году и определены задачи на 2015 год.

На заседании выступил с речью Президент Узбекистана Ислам Каримов. В докладе узбекского лидера под названием "Создание в 2015 году широких возможностей для развития частной собственности и частного предпринимательства путем осуществления коренных структурных преобразований в экономике страны, последовательного продолжения процессов модернизации и диверсификации – наша приоритетная задача" говорилось:

"Уважаемые участники совещания!

Основной вопрос, внесенный в повестку дня сегодняшнего расширенного заседания Кабинета Министров, – это итоги социально-экономического развития Узбекистана за истекший 2014 год и утверждение важнейших приоритетов экономической программы страны на 2015 год.

Подводя итоги истекшего года, необходимо в первую очередь отметить достигнутые стабильно высокие темпы развития экономики и ведущих ее отраслей.

Валовой внутренний продукт возрос на 8,1 процента, объем производства промышленной продукции – на 8,3 процента, сельскохозяйственного производства – на 6,9, капитального строительства – на 10,9, розничного товарооборота – на 14,3 процента, около 70 процентов произведенной продукции составили готовые товары с высокой добавленной стоимостью.

Объем производства потребительских товаров за 2014 год возрос на 9,4 процента, в том числе продовольственных – на 8,7 и непродовольственных – на 10 процентов. Уровень инфляции по итогам года составил 6,1 процента, что значительно ниже прогнозируемого.

Государственный бюджет в истекшем году исполнен с профицитом 0,2 процента к валовому внутреннему продукту, при том, что налоговое бремя уменьшилось с 20,5 до 20 процентов, ставка налога на прибыль снижена с 9 до 8 процентов.

Важнейшим фактором, обеспечивающим устойчивые темпы роста экономики, явилось реформирование банковской системы, в результате чего рост совокупного капитала коммерческих банков составил почти 25 процентов.

Укрепление банковской системы создало необходимые предпосылки для снижения в 2014 году ставки рефинансирования Центрального банка с 12 до 10 процентов и соответствующего уменьшения процентной ставки по кредитам коммерческих банков.

По сравнению с 2013 годом объемы кредитов, выделенных банками только на финансирование программ модернизации и технологического обновления производств, увеличились в 1,2 раза, а на пополнение оборотных средств – более чем в 1,3 раза.

На протяжении последних лет ведущие рейтинговые агентства "Мудис", "Стандарт энд Пурс" и "Фитч рейтингс" оценивают деятельность банковской системы Узбекистана как "стабильная".

Особо хотел бы отметить, что если в 2011 году высокие рейтинговые оценки имели 13 коммерческих банков, то в настоящее время все 26 банков республики удостоены такой оценки.

В истекшем 2014 году в экспортную деятельность вовлечено свыше 500 новых предприятий, прежде всего субъектов малого бизнеса, внешнеторговый баланс определился с положительным сальдо в 180 миллионов долларов, золотовалютные резервы возросли на 1,6 миллиарда долларов.

Все возрастающая роль в этом отводится созданному при Национальном банке внешнеэкономической деятельности специальному Фонду поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства.

В 2014 году фондом оказаны юридические, финансовые и организационные услуги 2 тысячам 400 субъектам предпринимательства по продвижению их товаров и услуг на внешние рынки. При содействии фонда субъектами предпринимательства заключены экспортные контракты в размере 1,25 миллиарда долларов, из которых в истекшем году осуществлен экспорт товаров на сумму более 840 миллионов долларов.

Активную поддержку со стороны фонда получают предприниматели в изучении внешних рынков и поиске зарубежных партнеров, участии в международных тендерных торгах, а также составлении экспортных контрактов, получении международных сертификатов, разрешительных документов и по таможенному оформлению.

Разумеется, всяческой поддержки заслуживают меры по улучшению деловой среды и созданию еще более благоприятных условий для развития малого бизнеса и частного предпринимательства.

Широкое распространение получает внедрение принципа "одно окно" при регистрации собственности, выделении земельных участков, получении лицензий на занятие отдельными видами деятельности, выдаче разрешений на строительство, подключении к сетям электроснабжения.

Значительно упрощен механизм предоставления субъектами малого бизнеса статистической и налоговой отчетности. В настоящее время до 98 процентов субъектов предпринимательства сдают налоговую и статистическую отчетность, оформляют таможенные декларации в бесконтактной форме – в электронном виде.

Важным решением в системе мер по стимулированию развития малого бизнеса в трудоемких отраслях промышленности, таких, как легкая, пищевая и производство строительных материалов, стало увеличение предельной численности работников со 100 до 200 человек.

Коммерческими банками в 2014 году выделено субъектам малого бизнеса и частного предпринимательствакредитов на сумму свыше 9 триллионов сумов, или в 1,3 раза больше, чем в предыдущем году, в том числе микрокредитов – в размере около 2 триллионов сумов, с ростом на 39 процентов. За последние пять лет объем кредитования малого бизнеса увеличился почти в 5 раз.

Значительно расширен доступ частных предпринимателей к сырьевым ресурсам, прежде всего за счет увеличения объемов их реализации на биржевых и ярмарочных торгах. Так, в 2014 году ими было закуплено на Республиканской товарно-сырьевой бирже сырья и материалов почти на 3 триллиона сумов, или в 1,6 раза больше, чем в 2013 году. Наряду с этим через биржевые торги они реализовали собственную продукцию в объеме 1 триллион 500 миллиардов сумов, или с ростом к прошлому году в 1,7 раза.

В результате принятых мер по стимулированию развития малого бизнеса и частного предпринимательства в истекшем году создано свыше 20 тысяч новых субъектов малого бизнеса без учета фермерских и дехканских хозяйств, а их общее количество составило свыше 195 тысяч, что в 2 раза больше по сравнению с 2000 годом.

Доля малого бизнеса и частного предпринимательства в формировании ВВП выросла за период с 2000 года с 31 процента до 56 процентов, а в производстве промышленной продукции – с 12,9 до 31,1 процента.

В 2014 году в сфере малого бизнеса и частного предпринимательства было создано более 480 тысяч новых рабочих мест, или каждое второе. В настоящее время в этой сфере экономики трудится более 76,5 процента всего занятого населения против 49,7 процента в 2000 году.

В опубликованном Всемирным банком обновленном рейтинге стран по уровню экономического развития, определяемого по размеру валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательской способности, среди 190 стран мира Узбекистан поднялся с 72-го места в 2010 году на 66-е место.

Узбекистан в 2014 году по рейтингу, характеризующему условия ведения бизнеса, поднялся на восемь позиций, а по налогообложению – на 61 позицию. По оценке ПРООН, Узбекистан вошел в первую десятку стран по количеству проведенных реформ в области облегчения ведения бизнеса за последний год.

Важнейшим инструментом динамичного и сбалансированного экономического роста, осуществления глубоких структурных преобразований и диверсификации экономики является проведение активной, адресной инвестиционной политики.

В 2014 году объем инвестирования в экономику возрос на 10,9 процента и составил в эквиваленте 14,6 миллиарда долларов США. При этом свыше 21,2 процента всех капитальных вложений, или более 3 миллиардов долларов, составили иностранные инвестиции и кредиты, из которых три четверти – это прямые иностранные инвестиции.

Особое удовлетворение вызывает тот факт, что из года в год в реализации инвестиционной программы все более активное участие принимают прямые частные инвестиции за счет собственных средств предприятий, которые только за истекший год возросли на 10,3 процента и составили в эквиваленте 4,3 миллиарда долларов, или почти 30 процентов всех объемов инвестиций.

Активизировалась инвестиционная деятельность коммерческих банков, которыми в течение года на инвестиционные цели было направлено 1,7 миллиарда долларов, или на 20 процентов больше, чем в предыдущем году.

Свыше 73 процентов всех инвестиций было направлено на производственное строительство и около 40 процентов – на приобретение машин и оборудования.

Отличительная особенность проводимой в Узбекистане инвестиционной политики состоит в том, что приоритет отдается инвестиционным проектам, направленным на создание новых высокотехнологичных производств, обеспечивающих глубокую переработку местных сырьевых ресурсов. В 2014 году в ведущих отраслях экономики введены в эксплуатацию 154 крупных объекта общей стоимостью 4,2 миллиарда долларов, оснащенные современным высокотехнологичным оборудованием.

В их числе такие объекты, как "Организация производства легковых автомобилей моделей "Дамас" и "Орландо" на базе ООО "Хорезмское автомобильное производственное объединение" проектной мощностью 60 тысяч автомобилей в год, "Организация производства 760 тысяч тонн портландцемента или 350 тысяч тонн белого цемента в Джизакской области", "Реконструкция цинкового завода по переработке 80 тысяч тонн цинкового концентрата", "Строительство нового сернокислотного цеха на медеплавильном заводе", "Полномасштабная модернизация Сырдарьинской ТЭС" с выработкой электроэнергии 50 МВт, "Организация прядильного производства на базе ООО "Мангит" в Республике Каракалпакстан мощностью 5 тысяч тонн в год и другие.

Введена в эксплуатацию третья ветка газопровода Центральная Азия – Китай общей протяженностью 1830 километров и проектной мощностью 25 миллиардов кубометров газа в год.

Мощным импульсом для развития высокотехнологичных производств стало создание специальных индустриальных зон – СИЗ "Ангрен", СИЭЗ "Навои", СИЗ "Джизак" с предоставлением инвесторам широкого пакета налоговых льгот и преференций, обеспечением их за счет средств республики необходимой внешней инженерной и транспортной инфраструктурой.

Развитию промышленного потенциала способствовало опережающее развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. В 2014 году завершены строительство и реконструкция 540 километров автомобильных дорог общего пользования. На участках протяженностью 116 километров осуществлен перевод с 2-полосного движения на 4-полосное, что обеспечило повышение пропускной способности на этих участках в 3 раза.

В истекшем году в ходе реализации проектов по строительству, реконструкции и электрификации железных дорог, восстановлению и модернизации железнодорожного грузового и пассажирского транспорта освоено в эквиваленте свыше 630 миллионов долларов, более половины из которых направлено на продолжение опережающей реализации проекта по строительству электрифицированной железнодорожной линии Ангрен – Пап. Наряду с этим произведена реабилитация железнодорожных путей протяженностью 240 километров, собственными силами построены 650 грузовых и 20 пассажирских вагонов, реконструирован железнодорожный вокзал в городе Карши. Скоростными поездами "Афросиёб", курсирующими между Ташкентом и Самаркандом, в 2014 году перевезено свыше 180 тысяч пассажиров.

Грузооборот авиационного транспорта составил 126,3 миллиона тонно-километров, или с ростом против 2013 года на 8,5 процента. В 2014 году НАК "Узбекистон хаво йуллари" стала полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которая объединяет более 270 авиакомпаний по всему миру.

Созданный на базе аэропорта города Навои международный центр логистики объединяет грузовые авиаперевозки в Европу, Индию, Китай и Юго-Восточную Азию. За весь период с начала его открытия было перевезено свыше 200 тысяч тонн грузов.

Дорогие друзья!

Говоря о достижениях в сельском хозяйстве, хочу особо подчеркнуть, что прежде всего это результат колоссального труда, опыта и знаний наших фермеров, специалистов-аграриев и сотен тысяч людей, занятых в сопряженных с селом отраслях.

В 2014 году на долю наших тружеников села выпали трудные испытания. Большее, чем обычно, число морозных дней, особенно весной, маловодье летом, сильные ветра и бури в вегетационный период, ранняя и прохладная осень создали немало проблем.

Несмотря на это, благодаря самоотверженному труду и внедрению современных агротехнологий удалось поднять хирман республики в более чем 3 миллиона 400 тысяч тонн хлопка-сырца и получить небывалый в истории сельского хозяйства Узбекистана урожай зерновых колосовых культур – 8 миллионов 50 тысяч тонн.

Пользуясь случаем, хочу с этой высокой трибуны еще раз выразить глубокую благодарность и признательность хлопкоробам, хлеборобам, всем труженикам села за их нелегкий, самоотверженный труд, за их трудовой подвиг.

В системе мер по реформированию сельского хозяйства особое внимание мы уделяем кардинальному улучшению мелиоративного состояния поливных земель. Эта задача была и остается на перспективу одним из важнейших приоритетов, ведь от состояния плодородия земель, бесценного нашего богатства, постоянного их улучшения всецело зависят продуктивность всего сельскохозяйственного производства, экономическая и продовольственная безопасность страны, материальное благополучие не только сельских тружеников, но и всего населения Узбекистана.

В результате принятых мер обеспечено улучшение мелиоративного состояния 1,7 миллиона гектаров орошаемых земель. Площади земель с критическим уровнем залегания грунтовых вод (до 2 метров) сократились почти на 500 тысяч гектаров, или более чем на треть, а сильно и среднезасоленных земель – на 100 тысяч гектаров, или на 12 процентов. На площадях, где были проведены мелиоративные мероприятия, урожайность хлопчатника повысилась в среднем на 2-3 центнера с гектара, зерновых колосовых культур – на 3-4 центнера.

Говоря о структурных преобразованиях в сельском хозяйстве, мы, прежде всего, имеем в виду изменение структуры посевных площадей за счет оптимизации посевов под хлопчатник и увеличения площадей под зерновые колосовые культуры, овощеводство, садоводство и виноградарство.

Так, частично были сокращены площади посева хлопчатника в Андижанском, Касансайском, Чартакском, Уртачирчикском, Узбекистанском и Бувайдинском районах, а в Асакинском, Янгиюльском и Джамбайском районах было решено хлопок вообще не высевать. В результате было высвобождено более 30 тысяч гектаров поливных земель, на которых размещены зерновые культуры, овощи, картофель, сады и виноградники.

В итоге при стабильном объеме производства хлопка-сырца за период 2012-2014 годы производство овощей возросло на 16,3 процента, бахчевых культур – на 16,6, плодов – почти на 21 процент.

Особенно хотел бы остановиться на работе по закладке новых садов и виноградников. За 2010-2014 годы осуществлена посадка новых садов на площади почти 50 тысяч гектаров, в том числе более 14 тысяч гектаров садов интенсивного типа, а также виноградников – на площади 23 тысячи гектаров. Для создания интенсивных садов завезено более 6 миллионов саженцев из Польши, Сербии и других стран.

Показателен пример преимуществ интенсивных садов. Если у обычных плодовых деревьев период от посадки саженцев до первого урожая, как правило, составляет 4-5 лет, то при интенсивном садоводстве деревья плодоносят уже на второй и третий год. Посаженные в 2011 году, они уже в 2014 году дали урожай с одного гектара в среднем по 300 центнеров, и это не предел.

Важнейшим направлением устойчивого и эффективного развития сельского хозяйства является перевод его на интенсивные методы ведения за счет внедрения современных агротехнологий и оснащения высокопроизводительной сельскохозяйственной техникой.

В этих целях коренным образом была реорганизована вся система сельскохозяйственного машиностроения, образована холдинговая компания "Узагропроммашхолдинг", осуществлена оптимизация и специализация предприятий отрасли на выпуске конкретных видов востребованной сельскохозяйственной техники и средств механизации.

На оптимизированных площадях Ташкентского тракторного завода образовано новое предприятие – ООО "Ташкентский завод сельскохозяйственной техники", на котором сконцентрировано производство новых моделей тракторов, прицепов и хлопкоуборочных машин.

Важнейшим резервом и фактором устойчивого роста экономики является сфера услуг. Как показывает мировой опыт, именно эта сфера сегодня занимает доминирующее положение в формировании ВВП, обеспечении занятости населения, роста благосостояния людей.

По итогам 2014 года объемы оказанных рыночных услуг возросли на 15,7 процента, а их доля в структуре ВВП увеличилась с 53 до 54 процентов. В этой сфере в настоящее время трудится свыше 50 процентов занятых в экономике. На эту сферу приходится более трети ежегодно создаваемых новых рабочих мест, прежде всего для молодых специалистов, заканчивающих профессиональные колледжи.

Хотел бы отметить, что кардинально меняется сама структура предоставляемых услуг. Все большую популярность среди населения получают современные высокотехнологичные виды услуг, такие, как услуги мобильной связи, высокоскоростного интернета, телевизионной кабельной связи, дистанционные банковские услуги, услуги по обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной и автомобильной техники, технологического оборудования.

За последние пять лет доля традиционных видов бытовых и коммунальных услуг снизилась с 16 до 9,5 процента, а доля высокотехнологичных услуг возросла до 21,2 процента.

В числе высокотехнологичных услуг наиболее интенсивно в последние годы развиваются услуги связи и информатизации, которые за последние пять лет возросли в 3,3 раза, а за отчетный год – на 24,5 процента.

Осознавая особую и важную роль ИКТ в экономике и обществе, в 2013 году была принята Комплексная программа развития Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан на период 2013-2020 годы. Реализуемые в рамках этой программы проекты позволили в 2014 году завершить перевод всех АТС республики с аналоговой системы на использование цифрового сигнала, что значительно повысило скорость пользования международными информационными сетями.

Особое внимание уделяется вопросу повышения доступности услуг ИКТ для населения, в том числе проживающего в отдаленных регионах страны. Так, в 2014 году в республике проложено более 2 тысяч километров оптоволоконных линий связи, включая такие отдаленные районы, как Кунградский, Байсунский, Узунский, Муйнакский.

С каждым годом в стране растет число пользователей интернетом, которое сегодня составляет более 10,2 миллиона человек, или треть всего населения. При этом пропускная способность интернета в республике увеличена в 4 раза, а скорость доступа – в 1,5 раза. Наряду с этим стоимость интернета по сравнению с прошлым годом снижена на 11,6 процента.

За счет установки в истекшем году более 500 новых базовых станций мобильной связи количество абонентов этой современной высокотехнологичной системы связи составляет почти 20 миллионов человек, а объем оказываемых им услуг связи увеличился почти на 26 процентов.

Приходится констатировать, что все еще недостаточно развита сфера услуг в сельской местности. Показатели оказания услуг на душу населения на селе все еще значительно отстают от показателей города. Большой потенциал для развития этой сферы на селе имеют услуги связи, банковско-финансовые и коммунальные услуги.

Дорогие друзья!

Динамичное и сбалансированное развитие экономики создало прочную базу для последовательного повышения уровня и качества жизни населения. Заработная плата работников бюджетных организаций, пенсии и стипендии возросли за прошлый год на 23,2 процента. Реальные доходы в расчете на душу населения увеличились на 10,2 процента.

В структуре доходов населения растет доля доходов от предпринимательской деятельности, которая за годы независимости увеличилась с 10,6 до 52 процентов. Это один из самых высоких показателей в странах СНГ.

При этом следует отметить, что в Узбекистане, в отличие от других стран на постсоветском пространстве, отсутствует резкое расслоение населения по уровню доходов. Уровень дифференциации в доходах населения, если сравнивать наиболее и наименее обеспеченных, с 2000 года по настоящее время снизился с 53,3 раза до 7,8 раза при пороговом значении 10 раз, являющемся критерием социальной стабильности в обществе.

В мировой практике широко используется и другой критерий оценки уровня социального расслоения и безопасности в обществе, называемый индексом Джини. Так, показатель индекса Джини в Узбекистане за годы независимости снизился с 0,40 до 0,296, что с точки зрения международных стандартов порогового значения, находящегося, по рекомендациям ООН, в пределах 0,35 – 0,37, свидетельствует о неуклонно растущем социальном благополучии населения.

С ростом доходов качественно меняется материальное положение семей. По данным обследований домохозяйств, в настоящее время 94 процента семей имеют холодильники, 84 процента – различные виды электрического кухонного оборудования, 63 процента – стиральные машины, более половины – компьютеры, пылесосы и микроволновые печи, треть семей пользуется кондиционерами.

Ярким свидетельством роста благосостояния наших семей является то, что за годы независимости их обеспеченность телевизорами возросла в 1,6 раза, причем телевизорами совершенно другого поколения – цветными, с плазменным экраном, а легковыми автомобилями – в 3,5 раза. Сегодня почти каждая вторая семья имеет личный транспорт, и что особенно вызывает удовлетворение и гордость – отечественного производства.

Мы уже перестали обращать на это внимание и воспринимаем как обыденное, но вдумайтесь: за короткий период времени в нашем быту, практически в каждой семье появились абсолютно новые, высокотехнологичные предметы, без которых не можем обойтись и о которых лет двадцать назад фактически не знали, – сотовые телефоны уже не первого поколения, ноутбуки, тюнеры, DVD-приставки, спутниковое и кабельное телевидение, духовые электропечи, морозильные камеры, водонагревательные бойлеры и другие. Что особенно важно, производство большинства из них уже освоено на предприятиях страны.

Коренным образом меняются жилищные условия наших граждан. Ежегодно возрастают темпы и масштабы жилищного строительства во всех регионах республики. За годы независимости общая площадь жилищного фонда возросла в 1,9 раза. Несмотря на большую демографическую нагрузку, достигнут стабильный рост обеспеченности жильем на одного человека с 12,4 до 15,4 квадратных метра. Практически весь жилищный фонд находится в частной собственности населения страны, в то время как во многих развитых государствах более половины семей живут в арендуемых квартирах и домах.

Предметом особого внимания является реализация целевой государственной программы строительства индивидуального жилья по типовым проектам в сельской местности, в рамках которой в 2014 году осуществлено строительство 11 тысяч новых жилых домов.

Сегодня большинство вновь построенных домов в городах и особенно в сельской местности – это комфортабельные, светлые, с высокими потолками дома, отстроенные из кирпича, отделанные современными строительными и кровельными материалами, имеющие необходимые хозяйственные постройки. Качество и уровень обустройства сельских домов в настоящее время нисколько не уступают жилищным условиям в городах.

В результате реализации программ по комплексной застройке кардинально преображаются многие наши города – Ташкент, Фергана, Коканд, Маргилан, Наманган, Ургенч, Карши, Термез, Самарканд и другие.

Столица Узбекистана в мировом рейтинге благоустроенности и комфортабельности, согласно оценке авторитетного британского журнала "Экономист", заняла высокое 58-е место из 140, войдя в число наиболее комфортных для проживания крупнейших городов в мировой классификации.

Глубокие качественные изменения произошли в 2014 году в социальной сфере. На текущее содержание и развитие социальной сферы направляется около 60 процентов всех расходов государственного бюджета.

В сфере образования продолжились работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту образовательных учреждений. Всего за истекший год было обновлено более 540 объектов, в том числе 380 школ и свыше 160 профессиональных колледжей и академических лицеев. На эти цели было направлено почти 550 миллиардов сумов, из них на оснащение образовательных учреждений комплексами учебного, лабораторного и производственного оборудования, компьютерным и мультимедийным оборудованием было выделено свыше 120 миллиардов сумов.

В рамках реализации Программы модернизации материально-технической базы высших образовательных учреждений на 2011-2016 годы выполнены работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и оснащению 19 высших учебных заведений на сумму порядка 230 миллиардов сумов. Построены новые учебные корпуса в Андижанском государственном университете, Бухарском инженерно-технологическом институте, Национальном университете Узбекистана.

В 2014 году был открыт ряд новых институтов и факультетов, учебно-научных центров. На базе стоматологического факультета Ташкентской медицинской академии и медицинских вузов в регионах образован Ташкентский государственный стоматологический институт с филиалами в Андижане, Бухаре, Самарканде и Нукусе.

В Ташкентском институте востоковедения открыт факультет китаеведения, также при институте создан Центр восточных рукописей имени Абу Райхана Беруни.

Совместно с корейскими партнерами образован Университет Инха в городе Ташкенте, в котором на уровне международных стандартов будет обеспечиваться подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий, в первую очередь специалистов по разработке программного обеспечения, управлению информационными системами и компьютерными сетями.

В истекшем году введена усовершенствованная система приема в высшие образовательные учреждения с включением в предметные блоки тестовых испытаний вопросов по информатике, повышена балльность оценок по профильным предметам, что позволило отобрать в вузы наиболее подготовленных, с учетом выбранной профессии, абитуриентов.

В сфере здравоохранения коренным образом пересмотрена деятельность сельских врачебных пунктов, осуществлены меры по дальнейшей оптимизации их численности, оснащению современным диагностическим и лечебным оборудованием, укреплению штата их работников квалифицированными медицинскими кадрами и усилению стимулирования их труда. За счет оптимизации было ликвидировано 243 маломощных и неэффективно действующих СВП.

В порядке эксперимента в Бостанлыкском, Узбекистанском, Шахрисабзском, Хивинском и Джамбайском районах внедрена система рейтинговой оценки эффективности работы патронажных медицинских сестер в зависимости от полноты выполнения ими функциональных обязанностей и конечных результатов деятельности. В этом году планируется распространить данный эксперимент еще на 18 районов республики.

Важнейшим приоритетом остается укрепление здоровья женщин, рождение и воспитание здорового поколения. Особое внимание уделяется оснащению скрининг-центров, областных детских многопрофильных медицинских центров, а также специализированных педиатрических медицинских центров современным медицинским оборудованием и расходными материалами. На системной основе проводятся диагностические обследования матерей и детей. Только в 2014 году проведен углубленный медицинский осмотр 6,5 миллиона воспитанников дошкольных учреждений и учащихся школ, профессиональных колледжей и лицеев, что позволяет на ранней стадии выявлять заболевания и успешно бороться с ними.

В результате за последние десять лет количество детей, родившихся с аномалиями развития, уменьшилось в 1,3 раза. Среди детей в возрасте 6–15 лет заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась на 34,4 процента, пневмонией – на 49,7, бронхитом – на 32,8, сколиозом – на 32,7 процента.

В 2014 году вновь построено и реконструировано 133 медицинских учреждения, включая областной онкологический диспансер в Гулистане, республиканский специализированный научно-практический центр педиатрии в Ташкенте, областной многопрофильный медицинский центр в Андижане, республиканский противотуберкулезный диспансер в Нукусе и другие. На эти цели было направлено более 400 миллиардов сумов бюджетных ассигнований и около 30 миллионов долларов иностранных кредитов и грантовых средств.

В тесном сотрудничестве с Республикой Корея начато строительство не имеющего аналогов в СНГ современного медицинского детского многопрофильного центра, оснащенного высокотехнологичным медицинским оборудованием.

Учитывая, какую роль в укреплении здоровья населения, прежде всего подрастающего поколения, имеют регулярные занятия физической культурой и спортом, этому направлению мы придаем особое значение, создавая все необходимые условия для широкого развития и оснащения спортивных сооружений современным инвентарем.

Только за счет средств Фонда развития детского спорта в течение 2014 года построено 18 типовых спортивных объектов и 73 школьных спортивных зала, осуществлена реконструкция и капитальный ремонт на 24 объектах на общую сумму около 100 миллиардов сумов.

Сегодня в Узбекистане около 2 миллионов детей, в том числе свыше 840 тысяч девочек, регулярно занимаются более чем 30 видами спорта.

Спортсмены нашей страны все чаще становятся победителями на престижных международных соревнованиях. В 2014 году наши спортсмены завоевали 849 медалей, из них 266 золотых.

Я с удовлетворением хочу отметить, что на XVII Азиатских играх, прошедших осенью 2014 года в Южной Корее, в которых участвовали 13 тысяч спортсменов из 45 стран, наши спортсмены завоевали 61 медаль, из них 12 золотых, и сборная Узбекистана вошла в десятку сильнейших команд, внеся тем самым достойный вклад в прославление нашей Родины!

Важнейшим приоритетом для нас является создание необходимых условий для обеспечения занятости населения, прежде всего трудоустройства выпускников профессиональных колледжей и высших учебных заведений.

В результате реализации программ модернизации и обновления производств, развития транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры, стимулирования развития малого бизнеса и частного предпринимательства в стране в 2014 году создано около 1 миллиона рабочих мест, из них 60 процентов – в сельской местности.

Трудно переоценить сам факт, что за истекший 2014 год трудоустроено свыше 600 тысяч выпускников образовательных учреждений. Значительная часть молодежи находит свое призвание в малом бизнесе, чему способствует проведение ярмарок рабочих мест с привлечением работодателей и учащихся, конкурсов бизнес-идей с выделением победителям льготных кредитов, позволяющих начать собственное дело. Выпускникам колледжей, решившим заняться собственным бизнесом, выделено около 200 миллиардов сумов льготных микрокредитов, что в 1,4 раза больше по сравнению с 2013 годом.

Уважаемые участники собрания!

Происходящие со стремительной скоростью в современном геопространстве процессы, прежде всего растущее противостояние, труднопредсказуемость и неопределенность мирового рынка, продолжающийся глобальный финансово-экономический кризис и его последствия, сокращающаяся инвестиционная активность и падение темпов роста в большинстве стран мира, разумеется, не могут не повлиять на экономику нашей страны, требуют от нас трезвой оценки ситуации и максимального вовлечения всех имеющихся резервов и возможностей.

Исходя из этого, темп роста валового внутреннего продукта в 2015 году предусматривается в размере 108 процентов за счет прироста объемов производства промышленной продукции на 8,3 процента, сельскохозяйственной продукции – на 6 процентов.

Ставится задача увеличить производство потребительских товаров на 11,7 процента, в том числе продовольственных – на 11 и непродовольственных – на 12,1 процента, расширить их реализацию через сеть розничной торговли на 14,2 процента. Более ускоренными темпами намечается развивать сферу услуг с увеличением объемов их оказания на 15,6 процента и доведением доли в структуре валового внутреннего продукта до 54,5 процента.

При этом размер ожидаемой инфляции предусматривается на уровне 5,5 – 6,5 процента, что значительно ниже, чем в истекшем году.

Объем капитальных вложений, предусматриваемых на 2015 год, составит в долларовом исчислении свыше 15 миллиардов 960 миллионов, или с ростом против 2014 года 110,1 процента, доля в ВВП – 23,1 процента. Из них на производственное строительство направляется около 74,5 процента, на оборудование – 43,1 процента. Объем иностранных инвестиций превысит 3,5 миллиарда долларов, их доля в общем объеме капитальных вложений – 22,1 процента. Доля прямых иностранных инвестиций увеличится на 11,2 процента.

Поддержание высоких темпов экономического роста будет обеспечиваться последовательной реализацией взвешенной, глубоко продуманной налоговой и денежно-кредитной политики, направленной на снижение налоговой нагрузки в экономике, повышение ее стимулирующей роли в деятельности хозяйствующих субъектов.

К числу первоочередных мер относится снижение базовой ставки налога на прибыль до 7,5 процента. Наряду с этим ставка единого налогового платежа для предприятий в сфере строительства будет снижена с 6 до 5 процентов – до уровня промышленных предприятий.

Важнейшим приоритетом продолжает оставаться последовательная реализация задач по дальнейшему углублению демократических и рыночных реформ в соответствии с принятой в 2010 году Концепцией демократизации страны, ее государственных и общественных институтов и судебной системы.

Мы должны хорошо осознавать, что без осуществления диверсификации производства нельзя вести речь о наращивании экспортной программы выхода и продвижения нашей продукции на внешние рынки, обеспечении поступления валютных доходов и создании новых высокотехнологичных производств и рабочих мест, в конечном итоге, достижении поставленных целей.

В первую очередь, необходимо обеспечить опережающее развитие и адресную поддержку тех отраслей и производств, которые имеют и могут иметь высокую конкурентоспособность на мировом рынке и в предстоящий период могут стать локомотивами экономического роста, дальнейшей модернизации и диверсификации экономики.

Узбекистан на собственном примере много раз переживал ситуацию, когда на мировом рынке происходят резкие падения цен на сырьевые ресурсы, например, на хлопок и другие виды сырья.

Вместе с тем, если обеспечить более глубокую переработку того же хлопка-сырца в текстильной и других отраслях легкой промышленности и поставлять за пределы страны уже такую продукцию, как крашеная пряжа, трикотажное полотно и ткани, в последующем активно осваивать современные технологии и дизайн производимой готовой текстильной продукции, мы можем получить огромный эффект.

На этом примере нетрудно убедиться, какие еще серьезные резервы остаются у нас неиспользованными.

Речь идет прежде всего о внедрении современных технологий более глубокой переработки исходного сырья и полуфабрикатов, строительстве для этого новых комплексов и производств в таких отраслях, как нефтегазовая, нефтехимическая и химическая, легкая и электротехническая, а также производстве востребованных на мировом, региональном и внутреннем рынках готовых товаров текстильной, кожевенно-обувной, пищевой, фармацевтической промышленности, бытовой химии, электронной и электробытовой техники, строительных и отделочных материалов.

Кабинету Министров с участием соответствующих министерств, ведомств, ассоциаций и компаний, Совета Министров Каракалпакстана, хокимиятов областей и города Ташкента необходимо разработать и принять в двухмесячный срок Программу мер по обеспечению структурных преобразований, модернизации и диверсификации производства на 2015-2019 годы.

Второе. Важнейшая приоритетная задача, от решения которой во многом зависят устойчивый экономический рост и перспективы нашей страны, уровень и качество жизни населения, – это устранение всех преград и ограничений, предоставление полной свободы на пути развития частной собственности и частного предпринимательства.

Следует отметить, что за годы независимости много сделано для создания надежной нормативно-правовой основы и защиты неприкосновенности частной собственности и инвестиций, предоставления частным собственникам необходимых условий и гарантий.

В частную собственность фактически переданы многие отрасли, такие, как сельское хозяйство, строительство, торговля, сфера услуг, весь жилой фонд. Значительно сокращено присутствие государства в отраслях, производящих потребительские товары, – пищевой, швейной, трикотажной, кожевенно-обувной, мебельной, фармацевтической промышленности.

Уважаемые друзья!

Сегодня ни для кого не секрет, что практика функционирования частной собственности и частного предпринимательства имеет всестороннее преимущество по сравнению с государственной собственностью. У частных предприятий совсем другая мотивация, степень личной заинтересованности и, главное, ответственности за конечные результаты своей производственной и финансовой деятельности.

В частном секторе более эффективно используются фонды, намного сильнее стимулы обеспечения высокого качества производимой продукции, снижения издержек производства и роста производительности труда, значительно лучше конечные финансовые результаты производства, такие, как максимальное получение прибыли, – все это основная цель деятельности частных предприятий в условиях рыночной экономики.

Вместе с тем на пути развития частной собственности и частного предпринимательства сохраняются еще многочисленные административные барьеры и преграды. К сожалению, можно привести немало примеров, когда со стороны чиновников ущемляются законные интересы и права частных предпринимателей.

Мы должны еще раз критически переосмыслить и придать отношениям частной собственности их подлинное, отвечающее целям нашего развития содержание, подвести под них прочную правовую базу, сформировать сильную систему юридических норм и гарантий прав собственности и на этой основе обеспечить создание широкого слоя частных собственников, который стал бы экономической и социальной опорой нашего государства.

В числе мер по снятию преград для ускоренного развития частной собственности, малого бизнеса и частного предпринимательства, в первую очередь, необходимо кардинально пересмотреть и существенно упростить, сделать еще более прозрачным механизм доступа частных предпринимателей к сырьевым ресурсам, прежде всего за счет расширения объемов их реализации на открытых биржевых и ярмарочных торгах.

Важной задачей, прежде всего Министерства экономики, Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли, других заинтересованных ведомств, является углубленное изучение на системной основе наших рейтинговых показателей по ведению бизнеса, регулярно публикуемых ведущими международными финансовыми институтами, в первую очередь доклада Всемирного банка "Ведение бизнеса", выработка конкретных мер и предложений по устранению имеющихся недостатков и узких мест.

Необходимо усилить нормы законодательной защиты прав и гарантий для субъектов предпринимательства и владельцев частной собственности. И здесь первостепенное значение имеет повышение роли судебных органов в защите законных прав и интересов частных собственников, усиление ответственности должностных лиц государственных, правоохранительных и контролирующих органов за незаконное вмешательство в хозяйственную и финансовую деятельность субъектов предпринимательства.

Надо признать, что до настоящего времени отсутствуют и конкретные оценочные индикаторы, по которым можно определить степень открытости для развития частной собственности и ее вклада в экономику страны. Этим необходимо серьезно заняться Министерству экономики, Государственному комитету по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, Центральному банку, Госкомстату и другим экономическим ведомствам.

Убежден, что реализация этих задач, в свою очередь, создаст новые стимулы и перспективы для развития частного бизнеса, становления и укрепления среднего класса собственников как прочной основы стабильности в нашем обществе.

Третье. Хотел бы особо подчеркнуть необходимость критической оценки уровня государственного присутствия в нашей экономике, сокращения его до стратегически и экономически обоснованных размеров.

Настало время провести полномасштабный критический анализ наличия и эффективности присутствия государственных долей в отраслях экономики, иначе говоря, "присутствия государства в экономике", и на этой основе определить наши меры по значительному увеличению присутствия частного сектора в отраслях экономики.

В первую очередь необходимо реализовать в частную собственность, прежде всего профессиональным иностранным инвесторам, убыточные, низкорентабельные и экономически несостоятельные государственные предприятия, не обеспечивающие загрузку мощностей из-за отсутствия спроса на их продукцию, фактически по нулевой выкупной стоимости, с принятием новыми инвесторами обязательств по восстановлению и созданию на их базе новых современных производственных мощностей.

Это государственные активы в предприятиях отраслей реальной экономики, нуждающиеся в техническом и технологическом обновлении, расширении ассортимента производимой продукции и повышении ее конкурентоспособности. Перечень отраслей, объединений и предприятий, относимых к этой категории, подлежит утверждению в Кабинете Министров.

Государственному комитету по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции необходимо еще раз критически проинвентаризировать все предприятия и объекты, где имеется доля государства, определить, какие объекты не были включены в принятое в прошлом году постановление Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по реализации объектов государственной собственности субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства", и внести в Кабинет Министров новую программу по приватизации государственной собственности на 2015-2016 годы, предусмотрев кардинальное сокращение присутствия государства в отраслях и сферах реальной экономики.

Четвертое. Серьезного внимания требует коренное изменение принципов и подходов в системе корпоративного управления, внедрение современных международных стандартов корпоративного менеджмента производственными, внешнеэкономическими и инвестиционными процессами.

Прежде всего необходимо критически оценить эффективность деятельности наших корпоративных или акционерных объединений, сравнить с аналогичными иностранными, тем более что в экономически развитых странах, особенно в сфере промышленного производства, эта форма собственности является сегодня преобладающей.

Все большее значение приобретает эта форма собственности и у нас. В результате разгосударствления и приватизации в настоящее время в республике создано и функционирует свыше 1100 акционерных обществ. Их совокупный уставный капитал составляет более 11,7 триллиона сумов и за последние десять лет вырос в 5,3 раза.

Надо сегодня признать, что возрастание масштабов развития акционирования наглядно демонстрирует много нерешенных проблем в системе корпоративного управления и распределения доходов от деятельности акционерных обществ, ряде других направлений приватизационного процесса.

Особенно это касается акционерных обществ, где владельцем пакетов акций является государство. В таких обществах акционеры, особенно миноритарии, фактически реально оторваны от управления и принятия решений из-за незначительного объема и раздробленности пакета акций.

В результате фактическое управление производством по-прежнему осуществляет директорский корпус,который нередко не заинтересован в эффективном использовании ресурсов, расширении ассортимента, снижении себестоимости и повышении конкурентоспособности выпускаемой продукции. Именно он остается приверженцем старого административно-командного стиля управления, где преобладает механизм субъективного "ручного" управления, что приводит к пассивности и безынициативности управленческих кадров, ожидающих команд сверху.

Сегодня уже накоплен достаточный практический опыт, который показывает, что в условиях Узбекистана наиболее приемлемым и оправдывающим себя вариантом является такая форма собственности, когда владельцами акций становятся, наряду с отечественными, и иностранные инвесторы.

Сегодня в республике успешно действует свыше 4 тысяч предприятий, созданных с участием иностранного капитала из более чем 90 стран. Эти компании, функционирующие в стране, хорошо известны в Узбекистане и за рубежом.

На территории Узбекистана успешно функционируют предприятия, полностью основанные на иностранном капитале и зарубежных методах корпоративного управления.

Нам необходимо глубже изучать опыт этих зарубежных компаний и на основе этого анализа создать типовые структуры корпоративного управления для наших предприятий, активно внедрять их, перестраивая на этой основе и реформируя всю систему управления нашими акционерными обществами во всех отраслях и сферах реальной экономики.

Необходимо решительно избавляться от старых, давно изживших себя, свойственных советской планово-распределительной системе управления должностных номенклатур, шире внедрять новые должности, отвечающие требованиям рыночной экономики – коммерческий директор, финансовый директор, менеджер проекта, по работе с клиентами, по закупкам и так далее, с четким регламентированием их должностных обязанностей в соответствии с международной практикой.

Министерству экономики, Министерству по труду и социальной защите населения с привлечением всех заинтересованных структур следует разработать новый Классификатор основных должностей и профессий. Именно он должен стать ориентиром для подготовки профессиональных кадров новой формации.

Пятое. Важнейшим резервом и фактором экономического роста и структурных преобразований экономики является углубление локализации производства, расширение межотраслевой промышленной кооперации.

События, происходящие сегодня в мире, убедительно свидетельствуют, что создание на базе собственного сырья импортозамещающих производств обеспечивает экономическую независимость страны.

Наш собственный опыт реализации программ локализации показывает, какие преимущества мы от этого получаем, особенно в части снижения зависимости от внешних рисков, формирования внутреннего спроса и насыщения рынка необходимыми потребительскими товарами и комплектующими изделиями, наиболее полной загрузки созданных производственных мощностей, экономии и рационального использования валютных средств, решения проблем занятости населения. Свидетельством этому является быстро растущий уровень локализуемой продукции в объеме промышленного производства, который возрос с 9,2 процента в 2005 году до почти 20 процентов в 2014 году.

Министерству экономики, Министерству внешних экономических связей, инвестиций и торговли с широким участием всех заинтересованных министерств, ведомств, ассоциаций и компаний следует разработать Программу локализации и производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на 2015-2019 годы.

Шестое. Добиться структурных преобразований экономики невозможно без создания развитой инфраструктуры, в первую очередь, информационно-коммуникационных систем, дорожно-транспортного и инженерно-коммуникационного строительства.

Особое внимание должно быть обращено на реализацию Комплексной программы развития Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан на период 2013-2020 годы. Следует продолжить работы по дальнейшему увеличению технических возможностей доступа в сеть интернет, расширению оптических сетей широкополосного доступа и строительству оптоволоконных линий связи, завершить перевод всех регионов, включая труднодоступные районы, на цифровое телевидение.

Кабинету Министров необходимо взять под строгий контроль ход реализации этой программы и обеспечить безусловное выполнение министерствами и ведомствами, подрядными организациями установленных заданий на 2015 год.

С учетом высокой оценки стратегического значения проводимых работ по строительству и реконструкции участков автомобильных дорог, входящих в состав Узбекской национальной автомагистрали, ГАК "Узавтойул", Республиканскому дорожному фонду, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента поручается принять действенные меры по безусловному выполнению намеченных на 2015 год параметров строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог и развития придорожной инфраструктуры.

Важные задачи стоят и по развитию железнодорожных коммуникаций. Для обеспечения надежной и бесперебойной транспортировки пассажиров и грузов в 2015 году намечается реабилитация 260 километров железнодорожных путей. Предусмотрена реализация 13 инвестиционных проектов. Прежде всего таких, как строительство новой электрифицированной железнодорожной линии Ангрен-Пап протяженностью 124,1 километра, электрификация железнодорожного участка Мараканд-Карши протяженностью 140 километров и Карши-Термез протяженностью 325 километров, реализация второго этапа строительства двухпутной электрифицированной железнодорожной линии Джизак-Янгиер.

ГАЖК "Узбекистон темир йуллари" совместно с Министерством экономики, хокимиятами Ташкентской и Наманганской областей необходимо взять под особый контроль своевременное и качественное строительство железной дороги Ангрен-Пап.

Дорогие друзья!

В центре нашего внимания всегда были и остаются вопросы, связанные с неуклонным ростом благосостояния, уровня и качества жизни населения.

Приоритетными направлениями для нас являются дальнейшее развитие, укрепление материально-технической базы и повышение уровня оснащения современным оборудованием образовательных и медицинских учреждений, ускоренное развитие социальной инфраструктуры, обеспечение населения качественной питьевой водой и современной системой санитарной очистки. На эти цели будет направлено около 60 процентов всех расходов государственного бюджета, что на 4,1 триллиона сумов, или 22,5 процента больше, чем в истекшем году, в том числе на содержание и развитие просвещения и науки – 34,3 процента, сферы здравоохранения – 14,2 процента.

Особое внимание будет уделено усилению заботы и внимания, оказанию материальной и моральной поддержки людям старшего поколения, решению имеющихся проблем, касающихся жизни пожилых людей.Как известно, 2015 год в нашей стране мы объявили Годом внимания и заботы о старшем поколении.

В государственной программе, которая разрабатывается правительством, надо предусмотреть конкретные меры по оказанию должного внимания и всесторонней поддержки людям старшего поколения, прежде всего ветеранам войны и трудового фронта 1941-1945 годов, повышению уровня и качества их медицинского и социального обслуживания, обеспечению нуждающихся вспомогательными и техническими средствами реабилитации, организации для них в районах и махаллях центров общения, клубов по интересам, созданию условий для занятия физической культурой и спортом. Говоря коротко, мы должны обеспечить благополучие и достойную жизнь пожилых людей, окружить их заботой и вниманием.

Особое внимание должно быть обращено на укрепление в организационной структуре махаллей и органов самоуправления граждан подразделений по оказанию постоянного внимания пожилым людям и инвалидам, имея в виду осуществление координации и необходимого контроля за ведомствами и службами, в первую очередь службами пенсионного, социального и медицинского обеспечения.

Дорогие соотечественники!

Убежден, что цели и задачи, которые мы ставим перед собой на 2015 и последующие годы, по продолжению и дальнейшему углублению реформ и преобразований, устойчивому развитию экономики, поступательному и неуклонному повышению уровня и качества жизни наших людей, – все это вполне реальные и выполнимые задачи, отвечающие интересам всех, кто живет на нашей священной и благодатной земле.

И от нас всех зависит, чтобы эти цели были достигнуты, еще больше укреплялись царящие в нашей стране мир, согласие и стабильность.

Желаю всем вам удачи и успехов в достижении этих благородных целей".

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