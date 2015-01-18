В Узбекистане зарегистрированы сенаторы

ТАШКЕНТ, 18 января. /УЗИНФОРМ/. 15 января Центральная избирательная комиссия Узбекистана утвердила постановление "О регистрации членов Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан", согласно которому в соответствии со статьей 58 закона "О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан" и статьей 5 закона "О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан" членами верхней палаты национального парламента по итогам прошедших 13-14 января выборов в Сенат Олий Мажлиса зарегистрировано 84 человека.

В члены Сената были избраны по 6 человек от всех областей, столицы и Республики Каракалпакстан. В основном это хокимы областей, городов и районов, также есть руководители государственных учреждений и общественных организаций, главы махаллинских сходов граждан и другие.

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