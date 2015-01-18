В Узбекистане определен состав окружных избирательных комиссий для президентских выборов

ТАШКЕНТ, 18 января. /УЗИНФОРМ/. 16 января в Центральной избирательной комиссии Узбекистана было проведено очередное заседание, на котором было принято решение об образовании и утверждении персонального состава окружных избирательных комиссий по выборам Президента Республики Узбекистан.

Как сообщает республиканский пресс-центр по освещению выборов Президента Республики Узбекистан, кандидатуры членов окружных избирательных комиссий из числа авторитетных представителей общественности предварительно были обсуждены на заседаниях Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, областных и Ташкентского городского Кенгашей народных депутатов, состоявшихся 13-14 января, и рекомендованы для утверждения Центральной избирательной комиссией.

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