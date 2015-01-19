Партии Узбекистана представили своих кандидатов на выборы президента

ТАШКЕНТ, 19 января. /УЗИНФОРМ/. 17 января в Центральной избирательной комиссии Узбекистана состоялось очередное заседание, которое было посвящено вопросам подготовки к предстоящим 29 марта в Республике выборам главы государства.

На встрече в присутствии представителей СМИ было сообщено, что в соответствии со статьей 24 Закона "О выборах Президента Республики Узбекистан" в этот день политические партии страны представили в ЦИК пакет необходимых документов для участия в выборах на пост президента, которые включают в себя подписанное руководителем партии заявление об участии в выборах, справку Министерства юстиции со сведениями о регистрации политической партии, а также сведения о будущем кандидате на пост главы государства.

Так, документы предоставили представители Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана, Народной демократической партии Узбекистана, Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш", Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат".

По представлении документов Центральная избирательная комиссия выдала уполномоченному представителю политической партии датированную справку.

На основании представленных документов Центральная избирательная комиссия в 5-дневный срок примет окончательное решение о допущении партии к участию в выборах и выдаст уполномоченному представителю политической партии регистрационное удостоверение и бланки подписных листов установленного образца, сообщает Республиканский пресс-центр по освещению выборов Президента Республики Узбекистан.

Напомним, что в соответствии со статьей 24 Закона "О выборах Президента Республики Узбекистан", правом выдвижения кандидата в Президенты Республики Узбекистан обладают политические партии. При этом политическая партия может выдвигать кандидата в Президенты Республики Узбекистан при условии, что она зарегистрирована Министерством юстиции Республики Узбекистан не позднее, чем за 6 месяцев до дня объявления о начале избирательной кампании.

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