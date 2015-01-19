



Сенат Олий Мажлиса в новом составе соберется на первое заседание



ТАШКЕНТ, 19 января. /УЗИНФОРМ/. 19 января в Центральной избирательной комиссии Узбекистана было проведено заседание, на котором был рассмотрен вопрос о созыве первого заседания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 22 января. Первое заседание сенаторов нового созыва, избранных в ходе прошедших 13-14 января выборов членов верхней палаты национального парламента, пройдет в здании Сената Олий Мажлиса и будет посвящено организационным вопросам. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи