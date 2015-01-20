В Намангане обсудили подготовку квалифицированных кадров в строительстве

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 января. /УЗИНФОРМ/. Как строить быстро, качественно и с наименьшими затратами? Такой вопрос стал повесткой дня состоявшегося в субботу семинара представителей свыше десятка строительных колледжей Наманганской области.

Мероприятие проходило на базе Наманганского колледжа социальной экономики и строительства, который является передовым из всех аналогичных учебных заведений и здесь готовят специалистов самого разного профиля.

По теме дня высказались заместитель директора колледжа К. Джураев, заместитель начальника областного управления среднеспециального профессионального образования К. Халиков, кандидат технических наук НИПИ А. Хамидов и другие.

Участники семинара отметили важную роль в современном строительстве специалистов среднего звена: высококвалифицированных мастеров различных строительных профессий, бригадиров, прорабов, которых готовят в профильных колледжах, отмечено качество обучения в этом учебном заведении.

"За 3 года обучения студенты получают основательную подготовку по специальности, на завершающем этапе начинается производственная практика на строящихся объектах области. Чтобы обеспечить индивидуальный подход к каждому, мы делим практикантов на две группы", – рассказывает мастер производственного обучения Зафара Адылова.

"Специальности у нас на любой вкус: мы готовим мастеров общестроительных работ, специалистов по канализации, сварочным работам, отоплению, вентиляции, телекоммуникациям и других. Учатся и девушки, которые потом работают преподавателями труда в начальных классах и детских садах", – добавляет З. Адылов.

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