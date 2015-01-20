Концерты памяти жертв Холокоста пройдут в Ташкенте и Бухаре

ТАШКЕНТ, 20 января. /УЗИНФОРМ/. В Международный день памяти жертв холокоста посольства Государства Израиль и Федеративной Республики Германия в Узбекистане представляют концерты пианиста Ярона Кольберга (Израиль) и виолончелиста Николаса Альтштедта (Германия).

Как сообщается в совместном сообщении диппредставительств этих стран в Узбекистане, концерты пройдут в Ташкенте во дворце "Туркистон" в 18.00 часов 27 января и в Бухарском областном музыкально-драматическом театре в Бухаре в 17.00 часов 28 января 2015 года.

В программе произведения Баха, Шумана, Дебюсси, Шостаковича и других композиторов.

Ярон Кольберг является победителем многих престижных международных конкурсов и с большим успехом выступал на самых известных площадках мира, среди которых Карнеги-холл, Большой Кремлевский дворец, Кеннеди-центр в Вашингтоне, Дворец Наций в Женеве и Бетховен-холл.

Немецкий виолончелист Николас Альтштедт, один из последних воспитанников великого Бориса Пергаменщикова, является одним из лучших виолончелистов мира молодого поколения. После победы в ряде международных музыкальных конкуров, совместных выступлений с Венским филармоническим оркестром под управлением Густаво Дудамеля на фестивале в Люцерне, он был удостоен звания лучшего исполнителя от "Credit Suisse Young Artist Award 2010".

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