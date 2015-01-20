Узбекский лидер утвердил назначение членов Сената

Узбекский лидер утвердил назначение членов Сената20.01.2015 15:43
ТАШКЕНТ, 20 января. /УЗИНФОРМ/. 20 января Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О назначении членов Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан", которым утвердил список сенаторов, избранных в ходе прошедших 13-14 января в Республике выборов членов верхней палаты парламента.
Документом предписывается в соответствии со статьей 77 Конституции Республики Узбекистан и статьей 50 Закона Республики Узбекистан "О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан" назначить членами Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан:
- Фарманова Александра Касимовича - председателя правления - генерального директора ОАО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат"
- Санакулова Кувандика - генерального директора государственного предприятия "Навоийский горно- металлургический комбинат"
- Тяна Валерия Николаевича - генерального директора Национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари"
- Салихова Шавката Исмаиловича - президента Академии наук Республики Узбекистан
- Усманова Мираброра Зуфаровича - члена комитета по внешнеполитическим вопросам Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
- Сафоева Содика Солиховича - председателя комитета по внешнеполитическим вопросам Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
- Рахманкулова Мир-Акбара Ходжи-Акбаровича - заместителя директора Института мониторинга действующего законодательства при Президенте Республики Узбекистан
- Мирзаалиева Икболжона Мирзакаримовича - заместителя председателя Союза писателей Узбекистана по работе с молодежью
- Абдуллаева Ихтиёра Бахтиёровича - Государственного советника Президента Республики Узбекистан
- Артикову Светлану Баймирзаевну - заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан
- Камилова Халиджана Махамаджановича - профессора кафедры офтальмологии Ташкентского института усовершенствования врачей
- Зуфарова Махамаджана Заировича - председателя Кенгаша Ташкентского городского отделения фонда "Нуроний"
- Аллиярову Айсанем Жолдасбаевну - заместителя хокима Тахтакупырского района Республики Каракалпакстан, председателя комитета женщин
- Йулдошева Нигматиллу Тулкиновича - министра юстиции Республики Узбекистан
- Раматова Ачилбая Жуманиязовича - председателя правления Государственной акционерной железнодорожной компании "Узбекистон темир йуллари"
- Алимову Гавхар Зайировну - заместителя председателя республиканского правления благотворительного общественного фонда "Махалла"
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