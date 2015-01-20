



Узбекский лидер утвердил назначение членов Сената



ТАШКЕНТ, 20 января. /УЗИНФОРМ/. 20 января Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О назначении членов Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан", которым утвердил список сенаторов, избранных в ходе прошедших 13-14 января в Республике выборов членов верхней палаты парламента. Документом предписывается в соответствии со статьей 77 Конституции Республики Узбекистан и статьей 50 Закона Республики Узбекистан "О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан" назначить членами Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан: Фарманова Александра Касимовича - председателя правления - генерального директора ОАО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат"

Санакулова Кувандика - генерального директора государственного предприятия "Навоийский горно- металлургический комбинат"

Тяна Валерия Николаевича - генерального директора Национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари"

Салихова Шавката Исмаиловича - президента Академии наук Республики Узбекистан

Усманова Мираброра Зуфаровича - члена комитета по внешнеполитическим вопросам Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан

Сафоева Содика Солиховича - председателя комитета по внешнеполитическим вопросам Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан

Рахманкулова Мир-Акбара Ходжи-Акбаровича - заместителя директора Института мониторинга действующего законодательства при Президенте Республики Узбекистан

Мирзаалиева Икболжона Мирзакаримовича - заместителя председателя Союза писателей Узбекистана по работе с молодежью

Абдуллаева Ихтиёра Бахтиёровича - Государственного советника Президента Республики Узбекистан

Артикову Светлану Баймирзаевну - заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан

Камилова Халиджана Махамаджановича - профессора кафедры офтальмологии Ташкентского института усовершенствования врачей

Зуфарова Махамаджана Заировича - председателя Кенгаша Ташкентского городского отделения фонда "Нуроний"

Аллиярову Айсанем Жолдасбаевну - заместителя хокима Тахтакупырского района Республики Каракалпакстан, председателя комитета женщин

Йулдошева Нигматиллу Тулкиновича - министра юстиции Республики Узбекистан

Раматова Ачилбая Жуманиязовича - председателя правления Государственной акционерной железнодорожной компании "Узбекистон темир йуллари"

Алимову Гавхар Зайировну - заместителя председателя республиканского правления благотворительного общественного фонда "Махалла" УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи