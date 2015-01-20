Партии допущены к участию в выборах Президента

ТАШКЕНТ, 20 января. /УЗИНФОРМ/. 19 января в Центральной избирательной комиссии Узбекистана прошло очередное заседание по вопросам подготовки к предстоящим 29 марта выборам главы государства, на котором в соответствии со статьями 14 и 24 Закона "О выборах Президента Республики Узбекистан" было принято решение о допуске политических партий к участию в выборах Президента Республики Узбекистан.

Напомним, что 17 января политические партии страны представили в ЦИК пакет необходимых документов для участия в выборах на пост президента, которые включают в себя подписанное руководителем партии заявление об участии в выборах, справку Министерства юстиции со сведениями о регистрации политической партии, а также сведения о будущем кандидате на пост главы государства.

В соответствии с законодательством Центризбирком должен был предоставить ответ на заявку в течение 5 дней.

Теперь уполномоченным представителям Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана, Народно-демократической партии Узбекистана, Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш", Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" были выданы регистрационные удостоверения и бланки подписных листов установленного образца, сообщает Республиканский пресс-центр по освещению выборов Президента Республики Узбекистан.

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