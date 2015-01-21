Новый посол США приступает к работе в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 21 января. /УЗИНФОРМ/. 21 января в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча главы внешнеполитического ведомства Абдулазиза Камилова с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки Памелой Леорой Спратлен, вручившей министру копии своих верительных грамот.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены ряд вопросов международной и региональной политики, состояние двусторонних отношений, ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках 5-го раунда узбекско-американских политконсультаций, прошедших 1-2 декабря в Ташкенте. Отдельное внимание было уделено перспективным направлениям развития взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Напомним, что с июля 2011 до середины декабря минувшего года главой американской дипмиссии в Ташкенте являлся Джордж Крол.

Памела Спратлен была назначена послом в Узбекистане указом президента США Барака Обамы от 28 июля 2014 года, 20 ноября ее кандидатура была одобрена Сенатом страны. До назначения в Узбекистан Спратлен занимала должность заместителя главы дипмиссии США в Казахстане (Астана), возглавляла посольство в Кыргызстане.

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